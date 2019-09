Di Pietro | Da un Governo all’altro i risultati non cambiano Entrambi sono frutto di un

Matteo Salvini a Pietro Senaldi : "Ecco quale è stata la mia unica colpa". Crisi di governo - la confessione : «Vigliacchi, M5S e Pd si detestano ma si sono messi d' accordo per non far votare gli italiani. Fino a due settimane fa si insultavano furiosamente l' uno con l' altro. Il governo dell' odio è quello che sta per nascere. Sono orgoglioso di essere rimasto fuori da questo mercato delle vacche indegno»

Pietro Grasso mendica una poltrona : "Per il governo M5s-Pd ci sono pure io" : Pietro Grasso ha riconquistato le luci della ribalta e adesso non le molla più. L'ex presidente del Senato è tra i più attivi sostenitori del patto tra M5S, Pd e LeU. Ieri 19 agosto l'ex seconda carica dello Stato ha fatto un salto ulteriore, candidando se stesso per il possibile, futuro esecutivo "

Salvini - la minaccia di Pietro Bartolo : "Con il Pd al governo niente decreto Sicurezza e legittima Difesa" : Aveva ragione Matteo Salvini, il vero obiettivo del Partito democratico è cancellare tutti i provvedimenti approvati dal governo gialloverde, in particolare il decreto Sicurezza. A svelare la strategia ci ha pensato Pietro Bartolo, ex medico di Lampedusa e ora europarlamentare dem. "Sulle politiche

Pietro Grasso : "Mattarella deve nominare un governo elettorale con Giovanni Tria come premier" : "Se non ci sarà una votazione il presidente Giuseppe Conte dovrà, al termine del suo intervento, salire al Quirinale per rimettere il mandato, e sancire la fine della maggioranza con la Lega". Parola di Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali che, dopo aver lanciato il suo lodo (l'invito rivolto

Pietro Senaldi su Salvini : "Ha avuto il coraggio di dichiarare la crisi - ma far cadere il governo è difficile" : "Quella della crisi è una via crucis collettiva anche per il Pd. Matteo Salvini gode del 40% dei consensi, ma solo il 17% percento delle truppe in Parlamento". Pietro Senaldi, direttore di Libero, non mette in dubbio che la decisione del ministro dell'Interno sia stata azzardata: "Lui con un atto di

La proposta di Pietro Grasso : "No alla sfiducia a Conte. Poi un governo elettorale" : “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”. E questo pensiero si tradurrà, spiega Pietro Grasso, nel non votare la sfiducia a Conte chiesta dalla Lega. Il senatore di LeU lancia su Facebook un appello agli altri colleghi dell’opposizione per fare lo stesso. L’obiettivo? Creare, prima delle elezioni, un esecutivo elettorale.“Del governo Lega-5Stelle penso il ...

Luigi Di Maio - Pietro Senaldi : "I Cinque Stelle introducono il mandato zero pur di rimanere al governo" : Uno alla volta Luigi Di Maio sta smontando tutti i dogmi del Movimento CinqueStelle. Se i grillini se lo terranno ancora un po' come leader, dopo essere diventati europeisti e merkeliani, ce li ritroveremo pure berlusconiani e renziani in un governo di larghe intese contro la Lega. Tutto fa brodo pu

Pietro Senaldi : "Mario Monti in tivù è più a suo agio che al governo. E noi lo preferiamo lì" : Non sono solito utilizzare Libero per tornare sulle mie comparsate televisive. Farò un'eccezione per il professor Monti, con il quale venerdì sera ero ospite su La7 a In Onda, la trasmissione condotta dalla coppia estiva di mostri della sinistra, in senso buono, Parenzo e Telese. Il senatore a vita