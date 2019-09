Cara Delevingne | Gli uomini mi hanno fatto spesso soffrire | ma non è per questo che sono

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) In una intervista rilasciata al magazine “Porter”, la top model e attriceha aperto il suo cuore, parlando del “grande amore” che la lega all’attrice Ashley Benson. Le due da più di un annoinseparabili e per la Delavingne si tratta della “prima relazione in cui sto investendo tutta me stessa, senza tirarmi indietro davanti a nulla”. “Prima di Ashley – ha spiegato - non ho mai lasciato che nessuno si avvicinasse davvero a me, avevo paura che se ne andassero e mi lasciassero da sola. Non mimai fidata di nessuno e così finivo per allontanare tutti”.Ma con l’attrice 29enne tutto è cambiato: “Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘Non puoi mandarmi via dalla tua vita. Ti giuro che sarò sempre buona con te perché ti amo’. E io midetta: ‘Aspetta, quindi l'unica cosa che devo fare è lasciarla essere carina con me? Perché non l'ho mai...

sophielaurel_xx : RT @girlssongirlss: Cara Delevingne & Ashley Benson - Pietro__Bruno : RT @gayit: Cara Delevingne: 'Harvey Weinstein mi disse che non ce l'avrei mai fatta come attrice lesbica' - superchecco : RT @gayit: Cara Delevingne: 'Harvey Weinstein mi disse che non ce l'avrei mai fatta come attrice lesbica' -