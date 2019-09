Google sperimenta un nuovo design compatto per l’Assistente

Google elimina le pubblicità di cure mediche sperimentali : Google (Photo by Olly Curtis/Future via Getty Images) Google ha deciso di vietare gli annunci che pubblicizzano cure mediche, non approvate o ancora sperimentali, con lo scopo di evitare speculazioni e proteggere la salute delle persone malate. Big G agirà quindi in questa direzione in risposta alle numerose campagne di marketing online condotte da cliniche che vendono trattamenti non ufficiali o ancora in fase di sperimentazione, speculando ...