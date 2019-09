Barbara D’Urso | Alberto Mezzetti all’attacco | «Mi esclude dai suoi programmi | a tempo

Alberto Mezzetti - duro attacco a Barbara D’Urso. Lei reagisce così : Il duro sfogo social di Alberto Mezzetti contro Barbara D’Urso è diventato ben presto un vero e proprio caso mediatico. L’ex vincitore del Grande Fratello 15 ha lanciato pesanti accuse alla conduttrice di Canale 5, che hanno fatto letteralmente il giro del web. Ma che cosa è successo? Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione. Alberto, dopo aver vinto la 15esima edizione del reality show, è diventato una star di Instagram. E ...

Barbara D’Urso e il dramma dell’incidente : “Potevo morire” : “Potevo morire”: Barbara D’Urso racconta così l’incidente subito poco prima dell’inizio della stagione televisiva che l’ha spaventata molto e poteva costarle caro. Sulle pagine del Corriere della Sera, la D’Urso ha ripercorso quanto accaduto in queste ultime settimane, confessando la paura e il pericolo corso. Una lastra di cristallo infatti le è caduta sul viso, nel punto fra l’orecchio e la ...

Monica Setta scelta per sfidare Barbara D’Urso? Clamoroso retroscena : Monica Setta a Unomattina in Famiglia: la domenica doveva sfidare Barbara D’Urso Da sabato 14 settembre Monica Setta condurrà a Unomattina in Famiglia con Tiberio Timperi. La conduttrice poteva battere Barbara D’Urso, riguardo il numero delle ore in televisione, conducendo la striscia quotidiana economica a Unomattina, cancellata dopo il cambiamento del Governo giallo-rosso, oltre che lo spin-off del programma il sabato e la domenica ...

Barbara D’Urso infastidita a Pomeriggio Cinque : “Siete impazziti?” : Barbara D’Urso si arrabbia a Pomeriggio Cinque e bacchetta Roger Garth Puntata difficile quella di oggi di Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso si è arrabbiata e ha bacchettato in diretta Roger Garth e Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione classica del Grande Fratello. L’attore, doppiatore, modello e opinionista ricorrente nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, è stato rimproverato dopo aver avuto un ...

Alberto Matano svela una curiosità e si espone su Barbara D’Urso : “Ecco perché la stimo” : Alberto Matano: le parole su “l’avversaria” Barbara d’Urso e l’aneddoto curioso del passato Alberto Matano oggi è il nuovo volto de La Vita in Diretta. Ritenuto un vero e proprio sex symbol dalle donne italiane, è stato per anni il mezzobusto dell’edizione serale del Tg1. Una grande passione quella per il giornalismo, ma la sua […] L'articolo Alberto Matano svela una curiosità e si espone su Barbara ...

Barbara D’Urso : «Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Quello che è uscito è tutto montato ad arte» : Barbara D'Urso Dopo una settimana trascorsa al timone di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è pronta a scendere in campo con Live – Non è la D’Urso, in partenza domenica 15 settembre in prima serata, e Domenica Live (programmato dal 22 settembre alle 17.20). La conduttrice parla così della nuova stagione televisiva che, come accade da diversi anni, la vedrà protagonista. In particolare, sul rapporto con la collega ...

