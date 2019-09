Alba di sangue sulla strada | morti 2 ragazzi di 20 e 28 anni | un destino senza pietà

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2019) Dramma sulle strade italiane. Ancora una volta le vittime sono giovanissime. Sono due isul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un’auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a Settebagni. Sul posto operatori del 118, Poliziale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità per i rilievi. Le vittime sono C.F., 20, di Zagarolo, che era alla guida dell’auto.moto invece un 28enne polacco, K.H.L. Non si arresta la scia disulle strade della Capitale. Il bilancio delle vittime da gennaio a oggi a Roma e provincia sale a 102. Metà di queste di trovavano in sella a moto o scooter. Gli ultimi tre in ordine di tempo sono avventi giovedì scorso: il primo a perdere la vita Fabio Scopelliti mortoTangenziale est sbalzato fuori dalla sua Smart dopo ...

