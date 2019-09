Parigi | vive da giorni su un platano per protesta | “Da pazzi tagliare gli alberi | ci

Fonte : fanpage

(Di sabato 14 settembre 2019) Un uomo di 35 anni, Thomas Breil,da 18su una capanna costruita da lui su un, che si trova in un boulevardno, a due passi dal ministero della Transizione ecologica. Stando contro l'abbattimento degli: "Sono esserinti come noi, ci danno ossigeno, tagliarli è da. Ci preoccupiamo dei roghi in Amazzonia ed è giusto, io intanto faccio quel che posso qui, in Francia".

ACCA501 : Vive la France! Parigi, muore d’infarto mentre fa sesso in un viaggio d’affari: per la Corte è un «incidente sul… - GiacintoDD : @GuidoCrosetto Poi fenomeno scopri che quando si formavano le secolari stratificazioni di Roma a Tokyo, Londra e Pa… - MichaelThane : RT @federica_vinci_: Un Commissario per 'difendere lo stile di vita europeo'. Ma lo stile di chi vive al centro di Parigi o di chi non arri… -