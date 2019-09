Nioh 2 | Nuovi dettagli dal Tokyo Game Show 2019

Fonte : gamerbrain

(Di sabato 14 settembre 2019) In occasione delsono stati diffusie interessantiper2 che vogliamo condividere con voi a seguire.per2 Di seguito vi riportiamo le novità svelate: Il lancio del gioco è fissato per l’inizio del 2020 Possibilità di giocare la Storia in 3 (uno in più rispetto) Presente un sistema multiplayer asincrono Possibilità di usare i salvataggi diper ottenere dei Bonus in2 Presente William come personaggio secondario Possibilità di creare il personaggio con un editor che permette di scegliere la posizione di occhi, mente e naso, età e livello di femminilità La difficoltà rimarrà fedele al predecessore Il protagonista potrà essere potenziato e avrà modo di apprendere nuove abilità in modo del tutto ...

Stay_Nerd : Nioh 2: Nuovi filmati, nuove informazioni e data d’uscita dal TGS 2019 - HDblog : RT @HDblog: Death Stranding e Nioh 2: ecco i nuovi trailer e gameplay dal TGS 2019 - Bama_Boy91 : RT @HDblog: Death Stranding e Nioh 2: ecco i nuovi trailer e gameplay dal TGS 2019 -