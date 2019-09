Nella settimana del Qe2 Borse e BTp col turbo  Male Bund e titoli Usa

Vuelta di Spagna – Valverde - che stoccata a Roglic : “Nella terza settimana ha sempre un calo” : Valverde pronto a dare battaglia nell’ultima settimana della Vuelta di Spagna: arriva la frecciatina per Roglic Inizia oggi la terza ed ultima settimana della Vuelta di Spagna 2019: i ciclisti sono pronti a darsi battaglia nelle ultime tappe prima di poter incoronare il nuovo re della grande corsa a tappe spagnola. Roglic comanda la classifica generale, con Valverde secondo a 2’48”: lo spagnolo campione del mondo non ha ...

Raid - bombe e droni Nella settimana del voto in Israele. Netanyahu perde un altro voto pesante : Raid aerei, droni abbattuti, frontiere bombardate. L’ultima settimane elettorale si preannuncia come una settimana di fuoco per Israele. Dai confini siro iracheni al sud del Libano, passando per Gaza: la politica delle armi cancella l’arma della politica, o comunque ne fa una sua variabile dipendente. Almeno 18 combattenti filo-iraniani sono stati uccisi in un bombardamento aereo nella regione di Boukamal, al confine tra Siria e ...

Borse europee - atteso avvio in rialzo Nella settimana della Bce. Tokyo chiude a +0 - 56% : Le aspettative per misure espansive di politica monetaria continuano a sostenere i listini azionari. Piazza Affari migliore d’Europa da inizio anno e spread in discesa con il nuovo Governo Conte che oggi si presenta alla Camera per la fiducia.

Pokémon Masters ha incassato 26 milioni di dollari Nella prima settimana : Il nuovo gioco mobile dei Pokémon, Pokémon Masters, ha guadagnato $ 26 milioni nei suoi primi sette giorni, secondo le stime di Sensor Tower. In questa statistica non è inclusa la Cina.Pokémon Masters è uscito il 29 agosto. Mentre molte esperienze Pokémon si concentrano sulla cattura e la raccolta dei mostri tascabili, in Masters i giocatori si ritroveranno al comando di una squadra di tre Unità e lotteranno in tempo reale sferrando una mossa ...

Alfa Romeo : tante iniziative Nella settimana del GP d’Italia : In occasione del GP d’Italia, Alfa Romeo emozionerà tutti gli appassionati con una serie di attività che faranno di questa parte d’Europa il punto centrale della passione automobilistica a livello globale. Si parte questa sera 4 settembre presso l’esclusiva Boutique di Larusmiani, il brand d’abbigliamento e sartoria più antico di Via Monte Napoleone nato nel 1922, […] L'articolo Alfa Romeo: tante iniziative ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru rientra Nella top10. Il sardo punta a guadagnare posizioni Nella terza settimana : Fabio Aru è entrato nella top10 della classifica generale al termine della settima tappa della Vuelta a España 2019. Il sardo, nonostante abbia dichiarato di soffrire ancora dei postumi per la caduta nella cronometro a squadre inaugurale, è riuscito a chiudere con un buon ottavo posto sull’Alto Mas de la Costa, tagliando il traguardo insieme al compagno di squadra Tadej Pogacar con un distacco di 51” da Alejandro Valverde. Il Cavaliere dei ...

Il settimanale di Cairo Nella copertina de L'Aria che tira. La7 lancia il product placement casalingo : La rete di Cairo cita i giornali di Cairo. Non accade durante uno spot bensì nella copertina de L’Aria che tira, giovedì mattina.Pronti via e nello studio de La7 appare Francesco Magnani, chiamato ad introdurre i temi di giornata dominati ovviamente dalle consultazioni al Quirinale. “Se la crisi di governo in pieno agosto è stata un rebus e la nascita di un nuovo esecutivo potrebbe rivelarsi ancora più complicata della compilazione di un ...

Lino Guanciale - gli amici al settimanale 'Di Più' : 'Fa davvero sul serio con AntoNella' : Si tratta di un momento importante per Lino Guanciale che è divenuto nel corso di questi anni il protagonista indiscusso di diverse fiction in onda su Rai uno. L'attore ha trovato la giusta dimensione per quanto riguarda l'amore e sembra che, con la nuova fidanzata Antonella, stia vivendo una storia piena di emozioni. L'interprete è di nuovo innamorato e ha avuto modo di presentare la compagna ai fan attraverso una foto pubblicata sui social in ...

Crisi di governo - vertice M5S Nella villa di Grillo in vista della settimana decisiva : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo

Crisi di governo - vertice M5S Nella villa di Grillo in vista della settimana decisiva : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo

Settimana di Ferragosto con Sole e qualche Temporale - Caldo Nella norma - ma attenti al Vento : Roma - Nei prossimi giorni l'anticiclone africano arretrerà gradualmente verso i luoghi d'origine, consentendo l'ingresso di correnti atlantiche lievemente più fresche e instabili sull'Italia. I primi effetti saranno temporali anche di una certa intensità su parte del Nord, a seguire qualche nota instabile potrà interessare anche il Centro-Sud, ma di poco conto. L'elemento saliente sarà invece la ...

A Palermo Nella settimana di Ferragosto oltre 200mila visitatori : Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione ...

Aeroporti : a Palermo Nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018.

Aeroporti : a Palermo Nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio ...