Juve | alla prima di Sarri è 0-0 nel vento di Firenze | Costa e Pjanic ko

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : spinge la Fiorentina - Ribery e Dalbert vicini alla rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Fuori l’ottimo Ribery e dentro Boateng. 66′ Matuidi rischia tantissimo sulla fascia destra, tentenna con il pallone tra i piedi con Castrovilli e Dalbert in pressing. 64′ Chiesa in mezzo a tre giocatori della Juventus riesce a spostarsi la palla sul destro e tirare a giro, la palla deviata finisce fuori. 63′ Cuadrado in contropiede dopo un corner della ...

Higuain a Sky Sport : 'Volevo restare alla Juventus' : La Juventus è pronta ad affrontare la terza giornata di Serie A, in un match difficile al Franchi di Firenze contro la squadra allenata da Vincenzo Montella. Maurizio Sarri dovrebbe confermare la stessa formazione che ha giocato nella seconda giornata di campionato contro il Napoli, con il tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Higuain. Proprio l'argentino attualmente sembra il preferito di Maurizio ...

Allegri : 'All'inizio alla Juve mi lanciavano ortaggi - ora era tempo di una pausa' : La Juventus è una delle squadre più attese, non solo in Serie A, ma anche in Champions League, a maggior ragione dopo l'arrivo di Maurizio Sarri. Ad andare vicino alla vittoria della Champions League negli ultimi anni è stata la Juventus a guida Allegri, che da molti tifosi bianconeri è ancora rimpianto, soprattutto per la sua capacità di saper gestire una rosa ricca di campioni come quella bianconera. E proprio Allegri è stato di recente ...

Juventus - Dybala resta in bilico : a gennaio il Tottenham potrebbe tornare alla carica : Questo pomeriggio, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. Nella formazione titolare dei bianconeri non ci sarà Paulo Dybala. Il numero 10 juventino non è ancora riuscito a scalare le gerarchie e davanti a lui c'è Gonzalo Higuain. Dunque per Paulo Dybala continua il periodo che lo vede ancora un po' in disparte nel progetto juventino. La Juve però avrà tante partite nelle prossime settimane e sicuramente l'attaccante ...

Fiorentina – Commisso sogna in grande : “un gol di Chiesa alla Juventus? Sarebbe bellissimo” : Rocco Commisso pronto alla sfida di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Juventus: le parole del presidente Viola Inizia oggi alle 15.00 la terza gioranta del campionato italiano di Serie A: sarà la sfida tra Fiorentina e Juventus ad aprire le danze per un match che si prospetta spettacolare. Commisso, il presidente dei viola è pronto per la grande sfida: “Fiorentina-Juventus? Mi aspetto una bellissima partita, rispetto per tutti, che la ...

Sarri - la madre e il suo trasferimento alla Juve : "Non mi parla più" : Piccolo e simpatico siparietto durante la conferenza stampa di Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. All'allenatore toscano è stato chiesto in sala stampa della reazione della madre al sapere del suo trasferimento alla Juve, domanda frutto dell'uscita scherzosa del suo amico Aurelio Virgili: "Mia madr

Brasile - Globo Esporte : alla Juve piacerebbe Bruno Guimaraes dell'Athletico Paranaense : È tempo di calcio giocato, con la Juventus che sarà chiamata a disputare una serie di gare a dir poco impegnative: si comincia oggi, sabato 14 settembre, quando al Franchi alle ore 15 Bonucci e compagni dovranno vedersela con la Fiorentina di Vincenzo Montella. Mercoledì 18 settembre, invece, ci sarà l'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Diego Pablo Simeone. Intanto il club non perde di vista il ...

Kevin Prince Boateng : 'Ho consigliato a mio fratello Jerome di andare alla Juventus' : L'anticipo della terza giornata di Serie A è Fiorentina-Juventus, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. Un'occasione per la Juventus per portare a tre le vittorie di fila in campionato ma anche per la Fiorentina per raccogliere i primi punti della stagione. Una squadra nuova quella che la dirigenza toscana ha affidato a Vincenzo Montella, che però è convinto che con il lavoro potrà dare grandi soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina. ...

Calciomercato - caso alla Juventus più due cessioni già decise : sinergia Inter-Parma - emergenza Samp e cessione del Torino : Il Calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. IL caso MANDZUKIC, ...

Quagliarella vuole chiudere la sua carriera alla Juve Stabia : Fabio Quagliarella avrebbe l’intenzione di chiudere la sua carriera nella Juve Stabia. Naturalmente non ora, ma quando verrà il momento giusto per farlo. Lo ha dichiarato Gianni Improta, che fa parte dello staff dirigenziale del club, a Radio Stereo 5: “Mi sono trovato a parlare con lui e gli ho strappato una promessa che riguarda la sua terra, la sua città. Quagliarella è legatissimo a Castellammare e la promessa è quella che prima ...

Calcio – La rivelazione di Dani Alves : “potevo tornare alla Juventus - ma…” : Dani Alves sincero: il 36enne brasiliano svela i motivi che lo hanno spinto a rifiutare un ritorno alla Juventus e al Barcellona Dani Alves ha deciso di intraprendere una nuova avventura a casa sua, nel suo Brasile, diventado un giocatore del San Paolo. Il calciatore brasiliano, in un’intervista a “The Players Tribune”, ha svelato di aver avuto la possibilità di tornare a giocare in uno dei suoi ex team, Juventus e ...

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James alla Juventus : La Juventus è al lavoro per il match di sabato 14 settembre con la Fiorentina, in attesa dell'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nonostante il mercato si sia chiuso oramai da più di 10 giorni, arrivano interessanti indiscrezioni in merito a possibili trattative che si sarebbero sviluppate soprattutto a fine mercato ma che poi alla fine non si sono concretizzate. Si è parlato molto della situazione Emre ...

Napoli - clamorosa frecciata di De Laurentiis alla Juve : “non vinciamo lo scudetto perchè…” : Dopo la pausa per le Nazionali torna in campo il campionato di Serie A, si gioca la terza giornata del massimo torneo italiano, una partita interessante mette di fronte il Napoli e la Sampdoria, le ultime ore sono state condizionate dai problemi dello stadio San Paolo con gli spogliatoi che si trovano in situazioni veramente da terza categoria. Intervista la presidente De Laurentiis che parla della corsa scudetto e che sembra lanciare una ...

Steven Gerrard - elogio alla Juve : il figlio indossa il kit bianconero [FOTO] : Non ha mai giocato in Italia, ma con il suo Liverpool ha affrontato più volte squadre italiane. Il Milan, soprattutto, contro cui fu protagonista nella pazza notte di Istanbul, ma anche la Juve. E, adesso, Steven Gerrard elogia i bianconeri. Come? Vestendo il figlio con il kit completo della Vecchia Signora: maglietta, pantaloncini e calzettoni. E’ lo stesso ex centrocampista inglese a postare la foto sul suo profilo ufficiale ...