Golf – KLM Open | Jamieson in vetta | rimonta Nino Bertasio

(Di venerdì 13 settembre 2019) Eurotour: Scottinal KLMLo scozzese Scottguida con 133 (68 65, -11) colpi la graduatoria nel KLM, uno dei tornei più longevi dell’European Tour che si sta disputando sul percorso del The International (par 72) ad Amsterdam in Olanda. Ha recuperato 22 posizioni, 25° con 139 (71 68, -5), e ne ha perse venti Edoardo Molinari, 46° con 141 (70 71, par), mentre non hanno superato il taglio Lorenzo Gagli, 86° con 144 (71 73, par), e Matteo Manassero, 146° con 153 (78 75, +9), e si è ritirato nel primo turno Filippo Bergamaschi., 36enne di Glasgow con un titolo nel circuito datato 2013, con sette birdie senza bogey per il 65 (-7) ha preso due colpi di margine sullo spagnolo Sergio Garcia e sugli inglesi James Morrison, Matthew Southgate e Callum Shinkwin (135, -9), quest’ultimo leader dopo tre turni. In ...

