Ford Mustang - Parata da record in Belgio

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 13 settembre 2019) Pur trattandosi di un modello che ha negli Stati Uniti la sua maggiore diffusione, laha ottenuto unmondiale grazie all'Europa. Si è svolta infatti in, al Lommel Proving Ground della, la più grandedel mondo di questo modello.1.326riunite. Sono stati 1.326 gli esemplari della sportiva statunitense radunati lo scorso 7 settembre, un numero che ha consentito di superare di slancio il precedentedi 960 unità stabilito in Messico nel 2017. Le vetture hanno effettuato unaa una distanza inferiore a 20 metri l'una dall'altra e sono state inoltre disposte in una speciale coreografia per celebrare i 55 anni di storia del modello.miglior mercato europeo. In Europa nel 2018 sono stati venduti 5.500 esemplari dellae proprio ilè il paese dove la vettura ha ottenuto il maggiore successo. Il 2019 fino a oggi ha ...

