Dritto e Rovescio | Paolo Del Debbio fa strizzare l' occhio a Matteo Salvini nell' olio per

Dritto e rovescio - Salvo del Gf1 contro il reddito di cittadinanza : "Non riesco ad assumere" - : Serena Granato Nella nuova puntata di Dritto e rovescio , l'ex concorrente del Grande Fratello ha lamentato che trova difficoltà ad assumere personale Questa settimana è tornato, ad intrattenere i telespettatori, il format sull'approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Nella nuova puntata di Dritto e rovescio , trasmesso su Rete4, è apparso in studio Salvo Veneziano, un ex concorrente della prima edizione del Grande ...

Dritto e Rovescio nuova edizione 2019/20 - prima puntata del 12 settembre 2019 : Da questa sera in prima serata tutti i giovedì, Paolo Del Debbio torna su Rete 4 con la seconda edizione di Dritto e Rovescio . TvBlog seguirà in liveblogging la prima puntata a partire dalle 21:30. Dritto e Rovescio , prima puntata del 12 settembre 2019 : anticipazioni Il primo ospite con la quale si aprirà la nuova serie è il leader della Lega Matteo Salvini. Con l’ex ministro dell’Interno si ripercorreranno le tappe principali della crisi di ...

Giorgio Montanini : "A Dritto e rovescio sono stato clemente. Bignardi chiuse Nemico Pubblico - Coletta mai più sentito" : “La tv è a pezzi, io no. Se la tv chiudesse, i direttori di rete sarebbero costretti a mandare i curriculum in giro, io continuerei a campare della mia arte”. Non usa mezzi termini Giorgio Montanini, sempre schietto e diretto come quando calca i palcoscenici di tutta Italia.Stand up comedian di successo, ha con la televisione un rapporto di odio e amore. Da Nemico Pubblico a Ballarò, passando per Nemo e Pregiudizio Universale, tutte le sue ...