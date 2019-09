Con Vanadis di CCN la propulsione ibrida è protagonista

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per la nautica mondiale, riunita in occasione dello Yachting Festival di Cannes, con replica a seguire al Salone di Monaco, la parola d'ordine è sempre più sostenibilità. Con l'Italia, ovviamente,. Così, nella magnificenza delle giornate di settembre in Costa Azzurra, emerge un'importante novità che segna un cambio di rotta significativo di CCN, il cantiere di Marina di Carrara. Avvicinando definitivamente il concetto della fruizione del mare, tipico della vela, alla navigazione su uno yacht a motore. Tutto questo grazie a, quarta imbarcazione parte della famiglia Fuoriserie di CCN recentemente consegnato al suo Armatore, presentata proprio a Cannes in anteprima mondiale. Un 31m fully custom in alluminio capace di esprimere armonia architettonica, linee esterne dal sapore classico e senza tempo e contenuti tecnologici all'avanguardia, con grande attenzione ai temi ...

