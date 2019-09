Ascolti Temptation Island Vip in calo | De Filippi chiama Alex Belli

Alessia Marcuzzi commenta gli Ascolti di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, ascolti: Alessia Marcuzzi ironizza su Montalbano Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 2, ed è stato un grandissimo successo sui social. Ma come saranno andati gli ascolti? Rispetto all’anno scorso c’è stata una leggera flessione, anche se c’è da dire che Rai Uno, stavolta, ha schierato l’artiglieria pesante: la fiction Il Commissario Montalbano per frenare il reality ...

Ascolti TV | Lunedì 9 settembre 2019. Montalbano 21.27% - Temptation 18.16%. Vita in Diretta 14.42% vs D’Urso 16.44%-15.65%. Geo 7.39% - Panella 5.4% - Bonaccorti 1.7% - : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%). Su Rai2 Made in I Ditelo Voi ha ...

Ascolti Tv Lunedì 9 settembre - vince Montalbano 21.3% contro 18.2% di Temptation Island Vip : Ascolti Tv Lunedì 9 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il Commissario Montalbano (r) – Rai 1 – 4.486 milioni e 21.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 2.949 milioni e 18.16% fino all’1:10 (3.449 e 19.8% lo scorso anno) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Colombiana – Italia 1 – ...

Focus Ascolti TvBlog : i programmi più visti di Luglio 2019 - Temptation island al top : Oggi nella nostra speciale rubrica di Focus ascolti andremo a vedere quali sono stati i programmi (non le emissioni) più visti del mese di Luglio 2019 che da pochi giorni abbiamo archiviato. Al primo posto programma Re dell'estate 2019 troviamo Temptation island che nelle 6 emissioni andate in onda nello scorso mese ha ottenuto una media di 3.770.000 telespettatori ed il 23.53% di share. La durata media di ogni singola puntata è stata di 184 ...

Ascolti tv martedì 30 luglio : anche lo speciale di Temptation Island vince la prima serata : Temptation Island: un mese dopo…, lo speciale conclusivo andato in onda dopo l’ultima puntata vera e propria su Canale 5 ha vinto il prime time di martedì 30 luglio con 3.764.000 telespettatori e uno share del 24.14%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film La mia bella famiglia italiana, visto da 2.754.000 telespettatori (share del 15,1%). Su Rai2 Squadra speciale cobra 11 ha ottenuto 1.003.000 e uno share del 5,9% mentre su ...

Ascolti TV 30 luglio 2019 : Temptation Island – Un Mese Dopo è un trionfo : Ascolti TV martedì 30 luglio: Temptation Island è una garanzia e stravince Tempation Island si attesta come il programma più seguito dell’estate. Il reality dei sentimenti e delle tentazioni di Canale 5 ha appassionato il pubblico e anche ieri ha collezionato grandissimi Ascolti. Nella puntata conclusiva Tempation Island – Un Mese Dopo, in cui si […] L'articolo Ascolti TV 30 luglio 2019: Temptation Island – Un Mese Dopo ...