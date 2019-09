Apple annuncia | Samsung segue | anche il colosso sudcoreano su una funzione simile a Deep

Frogger in Toy Town è un nuovo titolo di Frogger annunciato da Apple : Durante l'Apple Event che si è tenuto nella giornata di ieri, la società non ha solo presentato i nuovi modelli di smartphone, ma ha anche svelato qualche ulteriore dettaglio per quanto riguarda Apple Arcade, il nuovo servizio in abbonamento che consentirà l'accesso ad una vasta libreria di app e giochi.Tra i vari annunci Apple ha svelato un nuovo gioco di Frogger, dal nome Frogger in Toy Town. Sviluppato dallo studio Q-Games, il nuovo Frogger ...