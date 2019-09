Ue | il nobel Pissarides | “L’Italia tagli le tasse Berlino deve investire di più E alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Inutile puntare sui miracoli, l’Italia spende troppo e male. Il nuovo governo farebbe meglio a farsi un bagno di realtà e a puntare sulo delleinvece che sull’aumento della spesa. Parola di premio, Sir Christopher. L’economista britannico-cipriota sorride, ma mette il dito nella piaga del rapporto inversamente proporzionale trae welfare in cui vivono gli italiani: “Dove finiscano i soldi non lo so, ho le mie idee in merito, ma non voglio fare speculazioni ”. Meglio attendere che a rivedere la spesa, questa volta al rialzo, siano i tedeschi. E che nell’Unione sia la volta di un nuovo paradigma, con un vero atto riparatorio nei confronti della Grecia. L'articolo Ue, il: “L’Italialedi più. EGrecia serve atto riparatorio da parte dell’Europa” ...

