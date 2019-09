Samara Challenge | due ragazzi aggrediti a Palermo con un coltello | il colpevole scappa

Brindisi - il Samara Challenge si diffonde anche in provincia : i cittadini sono preoccupati : Continua a diffondersi in maniera preoccupante il fenomeno chiamato Samara Challenge, lo scherzo decisamente di cattivo gusto nato sui social network. Il "gioco" consiste nel travestirsi come la celebre protagonista del film horror "The Ring", Samara Morgan, e nell'andare in giro di notte per le strade semi-deserte delle città a spaventare gli ignari passanti. Una burla che in alcune occasioni è anche costata cara ai suoi ideatori, aggrediti ...

Bari - fenomeno Samara Challenge : la finta 'bimba fantasma' avvistata ad Acquaviva : Si moltiplicano senza sosta gli avvistamenti di gente travestita da Samara Morgan, la celebre bimba icona del film horror "The ring". Sono diverse le città, in particolare del Meridione, che hanno avuto a che fare con questa sinistra figura. Si tratta, per essere precisi, di uno "scherzo", se così possiamo chiamarlo, che consiste nel vestirsi tale e quale alla bimba che si vede nella pellicola cinematografica, per poi andare in giro per le ...

Samara Challenge : alla fine - purtroppo - è successo davvero! È stato necessario l’intervento dei sanitari : Continua a creare non pochi problemi la Samara Challenge che in questi giorni sta dilagando in Italia. Ora però, sta succedendo qualcosa di ancora più grave. Tutti, sin dall’inizio si sono chiesti se a finire in ospedale sarebbe stata una “Samara”, presa a calci in strada, o se qualcuno terrorizzato dall’apparizione. E la risposta è arrivata la notte scorsa, a Casagiove, in provincia di Caserta, con la prima “vittima” del “Samara Challenge”. ...

Samara Challenge - donna aggredita mentre torna da lavoro : la 45enne in ospedale : Samara colpisce ancora. Proprio ora che la moda della strana Challenge sembrava essere terminata, un altro episodio di cronaca torna a far parlare del celebre personaggio di The Ring. Nella notte...

Rienzi : identificare chi si traveste per ‘Samara challenge’ - sono un pericolo : Roma – Dilaga a Roma il ‘Samara challenge’, una moda idiota che non appare ne’ divertente, ne’ sensata, e che rischia di creare pericoli per la pubblica incolumita’, oltre a richiedere spesso l’intervento delle forze dell’ordine. In tutta la citta’ si moltiplicano le segnalazioni, con avvistamenti in numerosi quartieri, da San Basilio a Tor Bella Monaca fino all’Appio, passando per ...

Samara Challenge finisce male : fa travestire la figlia - mamma denunciata a Lesina : Una donna di 32 anni di Lesina, in provincia di Foggia, è stata denunciata dai carabinieri, insieme ad un'amica 35enne sua complice, per procurato allarme: aveva fatto travestire la figlia minorenne da Samara, l'ormai famosa protagonista del film horror "The ring", per seminare il panico tra i cittadini del paese pugliese.Continua a leggere

Samara Challenge : il personaggio del film 'The Ring' spaventa tutta l'Italia : È ormai da diverse settimane che l'Italia è terrorizzata dalla presenza di ragazzi che si aggirano per diverse città travestiti da Samara, la protagonista del film 'The Ring'. Vestito bianco lungo fino ai piedi, capelli lunghi e neri che coprono il volto e un coltello o una bambola in mano, sono diventati l'abbigliamento ideale per chi vuole partecipare alla challenge. Si pensa, infatti, che dopo la prima persona che ha iniziato questa sfida, ...

Taranto - lo scherzo Samara Challenge finisce male : ragazza picchiata da alcuni giovani : La Samara challenge non ha risparmiato neanche la città di Taranto, dove ieri sera la finta bimba di "The ring" è comparsa al rione Tramontone. Questa volta però per "Samara" non è andata affatto bene, in quanto alcuni giovani non hanno gradito lo scherzo e hanno inseguito e picchiato la persona che aveva preso le sembianze del celebre personaggio del film horror, uscito nelle sale cinematografiche nel 2002. Tutta la scena, secondo quanto ...

Andria - il Samara Challenge arriva in città : traffico in tilt vicino l'ospedale : Non conosce fine il fenomeno noto ormai con il nome di Samara challenge, il gioco tutt'altro che piacevole che in questo periodo sta spopolando soprattutto tra i giovanissimi. Ieri sera, in Puglia, si è avuto un altro avvistamento, precisamente ad Andria, dove un soggetto, ancora non identificato, si è vestito come la celebre bambina del film "The ring", una pellicola cinematografica horror del 2002. La finta Samara ha provocato numerosi disagi ...

Che cos'è la Samara Challenge e perché rischia di finire male : Roma, Napoli, Messina, Catanzaro, Manfredonia, Cagliari, Catania…sono solo alcune delle città dove è esplosa la moda del “Samara Challenge”, ultima sfida lanciata dal web e accolta, pare, con estremo entusiasmo. Spiegare in cosa consiste è cosa assai facile: basta indossare una veste bianca, una parrucca con lunghi capelli lisci e neri in modo tale da coprire il viso e aggirarsi barcollando nottetempo tra le vie della città in compagnia di un ...

Samara Challenge arriva a Civitanova - ricercata da polizia e carabinieri : Delirio nella notte di martedì 3 settembre a Civitanova, dove tutto il quartiere di San Gabriele si è riversato in strada dopo che si era diffusa la voce della presenza di Samara,...

“Samara challenge” - decine di avvistamenti in tutta Italia della bambina dell’horror : a Foggia in centinaia nella notte davanti al cimitero : I capelli neri lunghissimi e un lenzuolo bianco ad avvolgerla. Samara Morgan, o meglio, uno dei numerosi emuli della ragazzina protagonista del film “The ring“, sta spaventando negli ultimi giorni tutta Italia con la “Samara challenge“, una sfida partita dai social che invita le persone, soprattutto i più giovani, a travestirsi come la protagonista del celebre horror. Prima ha creato il panico a Cagliari, Gragnano (in ...

“Samara Challenge” in Sardegna. Fermata dai carabinieri - ecco chi è la ragazza : Dopo gli avvistamenti in varie zone d'Italia, il discusso fenomeno social arriva anche sull'isola. La ragazza da tre giorni si aggirava travestita, nelle ore buie vicino al cimitero comunale di Fluminimaggiore, nel Sulcis, come la protagonista di The Ring. Si tratta di una 25enne tedesca in vacanza in Sardegna.Continua a leggere

“Samara Challenge” in Sardegna. Chi è la ragazza travestita dalla protagonista del film horror : Dopo gli avvistamenti in varie zone d'Italia, il discusso fenomeno social arriva anche sull'isola. La ragazza da tre giorni si aggirava travestita, nelle ore buie vicino al cimitero comunale di Fluminimaggiore, nel Sulcis, come la protagonista di The Ring. Si tratta di una 25enne tedesca in vacanza in Sardegna.Continua a leggere