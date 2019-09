Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Per Marco Minniti l'arrivo aldi Lucianaè "un buon inizio e con lei il ministero è in buone mani". Dal palco della Festa dell'Unità di Firenze, l'ex ministro dell'Interno saluta favorevolmente la successione con Matteo Salvini, oggetto di alcune battute sulla sua presenza all'interno degli uffici del Ministero: "Sono molto contento che si sia fatto il nuovo Governo ma sono dispiaciuto perché nei giorni della crisi l'ex ministro dell'Interno sembra che andasse in ufficio. Avrei voluto prolungare questa fase perché vederlo sedutosua scrivania mi procurava una certa emozione". Minniti vede positivamente questa nuova era giallorossa è una sfida da "far tremare i polsi". Il Governo deve avere una missione: "Svuotare il bacino del nazional populismo. Se noi in questi anni non lo svuoteremo può succedere che quello che è uscito dporta possa ...

Agenzia_Italia : Minniti plaude alla scelta di Lamorgese al Viminale -