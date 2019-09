Meret | Sarebbe stato meglio tornare subito in campo dopo la Juve | ma sabato daremo il

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il portiere Alexha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli che ha parlato innanzitutto dell’avventura in azzurro con la Nazionale ”Con l’Italia abbiamo ottenuto due vittorie importanti per la qualificazione all’Europeo, èun onore per me far parte del gruppo” Poi delle difficoltà di avvio di campionato della difesa e della coppia Koulibaly Manolas, dicendo che magari c’è bisogno di continuare a lavorare per migliorare ancora l’intesa, ma che loro due sono una garanzia. “In attacco abbiamo sfruttato bene le occasioni, serve maggiore attenzione nelle coperture preventive. Dobbiamo subire meno gol nelle prossime gare”. Sui rimpianti per quanto riguarda la partita con lano ha dubbi che il Napoli sia partito sottotono ed abbia avuto la forza di crederci anche sul 3 a 0. “Questo è un segnale di grande forza, ma dobbiamo ...

