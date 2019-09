Dire parolacce ti fa bene

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Quantedici al giorno? La prossima volta che qualcuno mette in dubbio l'eleganza del vostro linguaggio, fategli leggere questo articolo, soprattutto se è una donna. È infatti ormai dimostrato che il turpiloquio aiuta a vivere meglio: limita lo stress, regola il battito cardiaco, addirittura riduce la percezione del dolore e riassetta le emozioni, aumenta l'autostima, e c'è chi dice che migliori pure le amicizie e ti renda fico. Ma andiamo per ordine. Uno studio del 2009 della School of Psychology di Keele, nel Regno Unito, ha mostrato come leriescano a diminuire sensibilmente la percezione del dolore: negli uomini di circa un punto, nelle donne addirittura di quasi due. La stessa analisi ha visto che anche il battito cardiaco torna alla normalità più facilmente se ci si aiuta con le parole giuste, e anche qui funzionaper gli uomini e ancora meglio per le ...

