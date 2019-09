Damascelli | sui cori razzisti Commisso è un esempio da imitare | invece anche il suo vice

Damascelli : “Il comunicato della Juventus sui nati in Campania è miserabile e figlio dell’ignoranza” : Da leggere Tony Damascelli sul Giornale a proposito del divieto di vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per i nati in Campania. Il comunicato emesso dal club bianconero è goffo, ridicolo, razzista ma è, soprattutto, miserabile, figlio di una arroganza e di una ignoranza dinanzi alle quali non c’è alibi, non c’è soluzione, se non quella delle scuse, prima, delle dimissioni e licenziamento, subito dopo. La mediocrità etica impressionante, con ...