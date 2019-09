Carlo Cracco | al via lunedì 16 il suo programma su RaiDue | “Poi scomparirò dalla tv?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ai nastri di partenza “Nella mia cucina – Una ricetta con”, in onda su Rai Due da16 settembre alle ore 19:40 mentre il sabato alle 14 andrà in onda una versione di 60 minuti con “Il meglio della settimana”. Il live cooking sarà condotto dall’ex volto storico di “MasterChef Italia”web creator Camihawke. Lo chef accoglierà un ospite nella sua cucina. Il cuoco amatoriale del giorno e lo Chef realizzeranno insieme alcune ricette, lavorando però dandosi le spalle per non sbirciare uno l’operato dell’altro, fino al confronto finale. Camihawke darà il benvenuto al cuoco amatoriale e, durante la puntata con amici e parenti del protagonista del giorno, commenterà la puntata nel backstage. Dimenticate ilsevero di “MasterChef Italia”. Dalle prime immagini, che abbiamo visionato in anteprima nella sede di Rai Pubblicità, sicuramente ...

