Bibbiano | a che punto è l’inchiesta sugli affidi illeciti dei bambini?

Caso Bibbiano anche a Verona : Usavano lo stesso metodo : Partono le indagini sul sistema degli affidi nel veronese. Un'operatrice: "Ci sono sempre delle soluzioni che tendono a mettere a lato il bambino, non c' è attenzione per le loro relazioni e la loro sofferenza"\\ Non solo Bibbiano. Bambini portati via dalle proprie famiglie con pretesti infondati, strappati dalle braccia delle proprie madri tra i pianti e le urla dei piccoli o ancora prelevati dai carabinieri in divisa mentre si ...

Anche il Pd di Bibbiano non mette veti all'accordo con il M5s : Roma. È combattuto, il segretario del Pd di Bibbiano, Stefano Marazzi. Il suo partito potrebbe fare un’alleanza di governo proprio con chi ha speculato politicamente sul “partito di Bibbiano”: i Cinque stelle. Marazzi deve tenere insieme “pancia” e “testa”, dice, e la cosa non è affatto facile. “Ogg

Bibbiano - le due indagate ridevano del maresciallo : “Anche lui ha dei figli…” : Allusioni che appaiono come una minaccia, poi risate di scherno. Emergono nuovi inquietanti dettagli dalle intercettazioni ambientali raccolte dagli inquirenti nell’ambito dello nello scandalo “Angeli e Demoni”, il presunto sistema illecito di affidi dei minori nella Val d’Enza. Nello specifico si tratta di una conversazione, mandata in onda ieri dal Tg3 Emilia-Romagna, nella quale una neuropsichiatra e una psicologa dell’Ausl reggiane parlano ...

Affidi illeciti Bibbiano - nelle intercettazioni bimba sgridata perché non cita gli abusi : Spuntano altre intercettazioni sul presunto sistema di Affidi illeciti in Val d’Enza, su cui ha acceso i riflettori l’inchiesta della Procura di Reggio Emilia.In nuovi audio, diffusi da un servizio del TgR Emilia-Romagna, si sente una madre affidataria che lascia una bimba sotto un temporale e la sgrida perché non parla di abusi subiti ma che non sarebbero mai avvenuti. “Scendi, io non ti voglio più”, grida ...

Inchiesta affidi illeciti Bibbiano - nuove intercettazioni : bimba sgridata perché non parla di abusi : Una donna, madre affidataria di una bimba, l'ha fatta scendere dall'auto e lasciata sotto un temporale battente perché la piccola si rifiutava di confermare che aveva subito abusi. Secondo l'accusa questi abusi non si erano in realtà mai verificati. La donna voleva anche che la bambina scrivesse sul diario di questi presunti abusi: "hai solo paura di scrivere" le diceva.

Bibbiano - due neuropsichiatre sul maresciallo scomodo : 'Anche lui ha figli - non si sa mai' : L'intercettazione che rivela la battuta e la risata tra due neuropsichiatre a Bibbiano sul maresciallo che pretendeva chiarezza non è sfuggita a La Gazzetta di Reggio. Il quotidiano riporta uno stralcio di dialogo tra due neuropsichiatre indagate nell'indagine Angeli e Demoni, a proposito del comportamento di un carabiniere, "reo" di voler approfondire la questione affidi in Val d'Enza. La risata delle neuropsichiatre verso il maresciallo La ...

Bibbiano - non solo ideologia. Foti prolungava le terapie anche per ottenere più soldi pubblici : Costanza Tosi Il Tribunale di Bologna ha dichiarato che il terapeuta ha ricavato "un ingente profitto economico" grazie al sistema di Bibbiano Strappavano i bambini alle proprie famiglie con false accuse e finte relazioni per poi affidarli ad amici e conoscenti e inserirli in lunghi percorsi di psicoterapia con gli psicologi della Hansel e Gretel presso il centro La Cura. Era questo l’obiettivo dei "demoni" di Bibbiano, di cui la ...

Bibbiano - intercettate due psichiatre : Anche il maresciallo ha figli - non si sa mai... : Nella conversazione la minaccia al carabiniere che aveva chiesto i documenti sugli affidi. Non bastavano le minacce ai genitori dei bambini in affido. Gli assistenti sociali della Val d'Enza avrebbero addirittura pensato di intimidire pure i carabinieri. È quanto emerge da alcune intercettazioni - rese note dal Tg3 Emilia-Romagna - che aggiungono dettagli sempre più inquetanti al caso Bibbiano e che fanno pensare che i “demoni” degli ...

"Al maresciallo potevi dire : 'guardi che lei ha figli'". Le intercettazioni choc delle psicologhe di Bibbiano : ″...E comunque potevi anche dirgli guardi che lei è sposato, c’ha figli, cioè non si sa mai...”. E poi una risata. È una delle intercettazioni ambientali in cui parlano una neuropsichiatra e una psicologa dell’Ausl reggiane, entrambe indagate (una a piede libero, l’altra sospesa per sei mesi dalla professione) nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sul presunto sistema illecito di ...

Bibbiano - il Tribunale del Riesame : “Claudio Foti sprovvisto di competenze scientifiche” : Secondo il Tribunale del Riesame Foti sarebbe non sarebbe provvisto "in modo certo" delle competenze professionali e scientifiche per esercitare l’attività di psicoterapeuta. Nei suoi confronti è stato ordinato l'obbligo di dimora a Pinerolo, mentre sono stati revocati gli arresti domiciliari.Continua a leggere

Bibbiano - consulenze di Claudio Foti anche in Svizzera : L'eco di Bibbiano si allarga anche alla vicina Svizzera, il leitmotiv é Claudio Foti, psicologo piemontese del centro Hansel e Gretel. L'associazione di Moncalieri (TO) é coinvolta nel caso degli affidi di Bibbiano. Adesso, due deputati svizzeri del Canton Ticino hanno chiesto al loro Governo di fare luce su due casi di consulenze effettuate da Foti su due minori in Svizzera. In entrambi i casi, secondo quanto riportato dai deputati, il suo ...

Sabrina Ferilli : “Non esiste il caso Bibbiano - rischioso pensare che i bambini non mentano” : Sabrina Ferilli, che ha affrontato il tema dell’affido dei minori nella fiction L’amore strappato, nega l’esistenza di un ‘caso Bibbiano’, concentrandosi invece sulle responsabilità singole, come nel caso dello psicologo Claudio Foti: “Foti e i tanti psicologi che seguivano la sua impostazione partivano dal presupposto che tutti i bambini dicessero sempre la verità, questo è il primo problema”.Continua a leggere

Bibbiano - ora tutti si scandalizzano. Ma di situazioni simili ne esistono anche altrove : Era sette mesi prima che esplodesse il caso di Bibbiano. Malgrado il legale che curava la vicenda fosse l’arcinoto avvocato Miraglia, malgrado egli si facesse in quattro bombardando redazioni e social di comunicati e denunce, a parte me in questo spazio su ilfattoquotidiano.it, nessuno si degnò di parlare della vicenda del piccolo Marco di Verona. Un bambino di tre anni che aveva cambiato casa quattro volte. Lasciato solo pochi mesi alla ...

Bibbiano - confermati i domiciliari per sindaco Andrea Carletti. Polemiche sulla commissione d’inchiesta regionale : presidenza al Pd : Il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato gli arresti domiciliari per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti di minori da parte dei servizi sociali della Val d’Enza. La decisione del magistrato arriva dopo che la difesa del primo cittadino aveva chiesto la revoca della misura cautelare. Carletti, che si è autosospeso dal Partito ...