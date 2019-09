Biagio Antonacci | Mio fratello citata per plagio Simile a Sogno d' amore di

Biagio Antonacci - la Siae blocca la distribuzione dei diritti di Per mio fratello : Non si è ancora risolta la controversia per plagio che coinvolge Biagio Antonacci con la sua canzone Mio fratello e il musicista Lenny de Luca. Dopo la diffida di diversi mesi fa, è arrivata anche l’azione preventiva della Siae che ha deciso di sospendere la distribuzione dei diritti d’autore, deliberando “l’accantonamento” dei “proventi maturati e maturandi”, della canzone uscita nel 2017, fino alla ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano nuovi progetti dopo il tour negli stadi : Biagio Antonacci e Laura Pausini annunciano nuovi progetti. Contrariamente a quanto avevano dichiarato alla fine del tour, i due artisti starebbero preparando qualcosa di molto speciale per i fan, come hanno annunciato sui loro canali social. Non è ancora certo quale sia il campo d'azione dei due colleghi e amici. Escluso l'album, che avevano già dichiarato di non aver intenzione di incidere, rimane ampio spazio per altri progetti congiunti ...

Fine tour per Laura Pausini e Biagio Antonacci - senza ripresa autunnale né album live : Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci è giusto al termine e non ci sarà una ripresa autunnale né invernale nei palasport italiani, come si poteva invece ipotizzare. Laura e Biagio hanno dato vita ad uno spettacolo congiunto, unico, che ha avuto la sua sola dimensione negli stadi italiani, nel periodo estivo. Sono questi e rimarranno questi gli unici concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci, insieme sullo stesso palco per una manciata ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - la dedica via social celebra l’amicizia : Cagliari è stata l’ultima tappa di un tour straordinario – Stadi 2019 – che ha visto insieme sul palco Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due hanno forti della loro amicizia oltre che di un talento sconfinato, insieme hanno fatto faville rinsaldando ancora di più il forte legame che li unisce. A dimostrarlo non solo il successo di ogni tappa celebrato dalle loro bellissime canzoni e dai fan sempre presenti. Ma anche le ...

I ringraziamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci dopo la fine del tour negli stadi : Arrivano puntuali i ringraziamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che nella serata del 1° agosto hanno concluso la tournée congiunta negli stadi con l'ultimo concerto all'Arena Fiera di Cagliari, con il quale l'artista di Solarolo ha esaudito il desiderio di tornare in Sardegna dopo anni di assenza dall'Isola. Le parole di ringraziamento sono anche reciproche, segno che la scelta della tournée congiunta è stata l'opzione azzeccata per ...

LAURA PAUSINI E Biagio Antonacci - CONCERTO CAGLIARI/ Scaletta : c'è anche Fiorello? : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI di CAGLIARI presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul CONCERTO di oggi, 1 agosto 2019.

Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari chiude il tour negli stadi : info orari e scaletta : Si conclude con il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari, il tour che i due artisti hanno voluto dedicare a loro stessi e alla loro amicizia, in modo da trascorrere più tempo insieme. Il controllo delle tessere ha inizio alle ore 10 ed è necessario presentarsi personalmente. La consegna dei bracciali per assistere al soundcheck a seguito del controllo delle tessere sarà attiva fino alle 15,30, orario di ingresso per ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci «accendono» Messina - cielo di stelle al San Filippo (VIDEO) : Lo Stadio San Filippo di Messina si accende per Laura Pausini e Biagio Antonacci. In mila sono accorsi nella città dello Stretto sabato scorso per uno dei concerti del tour che i due cantanti portano in giro per gli stadi italiani. Uno dei momenti più belli, in video, è stato quando tutto lo stadio ha acceso i telefonini, trasformando le tribune e il prato in una parata di stelle al suono della bellissima voce di Laura Pausini. Con una ...

Paolo Antonacci : "Cantavo e scrivevo di nascosto da papà Biagio" - : Andrea Conti Autore già affermato a soli 23 anni per Amoroso, Ramazzotti, Irama, Nek e tanti altri. Laureato in Scienze della comunicazione, curioso, attento alla realtà che lo circonda e con un grande amore per la musica, Paolo Antonacci è il protagonista della rubrica “Figli d'arte” Nek, Francesco Renga, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Irama e Annalisa, sono solo alcuni degli artisti per cui Paolo Antonacci (figlio di Biagio e ...

LAURA PAUSINI E Biagio Antonacci - CONCERTO MESSINA/ Foto - scaletta : 'sentirsi come..' : CONCERTO MESSINA di LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: i due tornano ancora con un tour straordinario. La scaletta presenta titoli di entrambi