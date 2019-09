Bce | meno chance per un nuovo quantitative easing subito Banche all’attacco | “I tassi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Mario Draghi si prepara a sparare alcune delle ultime munizioni con il “bazooka”, fuor di metafora le politiche monetarie non convenzionali messe in campo nel tentativo di far ripartire la crescita dell’Eurozona. Quella di giovedì 12 settembre sarà la penultima conferenza stampa del presidente della Bce dopo un consiglio direttivo, prima che all’inizio di novembre l’ex direttrice dell’Fmi, Christine Lagarde, prenda il suo posto. Ma mentre gli investitori si aspettano che l’Eurotower tagli ulteriormente idi interesse, già ai minimi storici, sembrano assottigliarsi ledi una riedizione già ora delche Draghi aveva fatto balenare a fine luglio. L’annuncio di un eventualepiano di acquisto di asset potrebbe ancora arrivare nel vertice di politica monetaria di ottobre. Contro l’opzione di unallentamento su ...

