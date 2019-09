Aggredisce due donne senza motivo Un togolese agli arresti domiciliari

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Paola Fucilieri Le vittime colpite con violenza nel sottopassaggio della stazione Milano - Ha alle spalle diversi precedenti per reati contro la persona, ma è regolare sul territorio italiano e - dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, il processo per direttissima di ieri mattina in tribunale a Lecco e la convalida dell'arresto, ma in attesa della perizia psichiatrica chiesta dalla sua legale e di tornare in aula alla prossima udienza - in queste ore si trova a casa sua, a Lecco, dove abita con la madre e la sorella,. In breve ecco chi è il 24enne africano, originario del Togo, arrestato dalla Polfer di Lecco lunedì pomeriggio subito dopo che aveva spinto giù dalle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria una diciottenne italiana quindi, immediatamente dopo, sempre all'interno del sottopasso, aveva sferrato un gancio in faccia a ...

