Sindrome di Tako-Tsubo | il “crepacuore” delle donne

Fonte : dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Avete presente la forma di una cesta in cui i pescatori giapponesi raccolgono i polpi? Probabilmente no. Ebbene, immaginate un “palloncino” e sappiate che è proprio quella la trasformazione anatomica che subisce il cuore quando viene colpito dalladi, descritta per la prima volta alla fine del secolo scorso, che oggi potremmo definire malattia cardiaca da “crepacuore”. Un’altra cosa che forse non sapete è che a soffrire di questo quadro, che si manifesta spesso con i segni classici dell’infarto a partire dal forte dolore che dal petto si irradia verso la gola e le spalle, sono le. Mediamente, solo in circa un caso su dieci l’attacco di crepacuore compare nei maschi. Tecnicamente, sia chiaro, i cardiologi non parlano di “crepacuore”. Sarebbe un po’ riduttivo, anche se il termine esprime bene la ...