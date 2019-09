L’inclusione fa grandi le aziende | «Ti scelgo perché sei “diverso” da me»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) C’è il manager della diversità, sempre più cercato dalle, ci sono le imprese che si specializzano come «Auticon» che si occupa di promuovere i talenti delle persone nello spettro autistico. L’inclusione è la chiave per il successo aziendale secondo le statistiche e anche nella realtà. «Lesono più avanti della società e a noi è capitato sempre più spesso che si venisse chiesto di lavorare con gruppi eterogenei e diversificatiai manager era chiaro che questo migliorava le capacità decisionali» dice Chiara Romersa, partner di Newton Spa, Società di consulenza, formazione ed eventi, fra gli organizzatori di Global Inclusion, giornata con l’obiettivo di raccontare e riunire le migliori pratiche di valorizzazione del talento nelle imprese. Come spiega il Comitato organizzatore Global Inclusion – Art. 3: «Vogliamo promuovere i valori di un mondo aperto ...

