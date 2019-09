L’inchiostro riprogrammabile per cambiare colore agli oggetti

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) (Foto: Csail Mit) Può capitare di stancarsi deldi una metta o di un paio di scarpe, ma dispiace cambiarle per la comodità o per valore affettivo. Presto, grazie a una interessantissima invenzione del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del Mit di Boston, questo problema potrebbe scomparire. Prendiamo l’esempio delle scarpe: basterà inserirle all’interno di una sorta di scatola e dopo 15-40 minuti usciranno di un’altra sfumatura. Come funziona questo sistema chiamato PhotoChromeleon? Si può intendere la scatola come un mini laboratorio con al proprio interno un proiettore in grado di emettere luce per cancellare i colori originari e apporne di nuovi. Tutto gira attorno all’inchiostro programmabile composto di coloranti fotocromatici di natura liquida che vengono spruzzati o verniciati sull’oggetto e che si comporta ...