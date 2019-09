C’è ancora Android nel futuro di Huawei | Harmony OS non ancora pronto

Cervia - trova borsello con 2200 euro e lo restituisce. Il proprietario : “C’è ancora gente onesta” : A Cervia una turista passeggiando sul lungomare ha notato su una panchina un borsello e ha scoperto che all’interno, oltre ai documenti, c’erano molti soldi. Non ci ha pensato due volte a portarlo alla polizia locale. Il proprietario, un turista veneto, ringrazia: “I valori di una volta ancora vivi”.Continua a leggere

CorSera : in frantumi le certezze dei tifosi bianconeri : non C’è ancora la lista convocati : La Juventus è strutturata come un grande club, scrive il Corriere Torino: affronta tutto con forza e sicurezza. Ma i problemi di questo inizio di stagione, compreso, ieri, l’infortunio di Chiellini, hanno sottratto alla Juve parecchie certezze. E anche ai suoi tifosi, scrive il quotidiano. Da anni, la sera prima di ogni partita, cercano in rete l’elenco dei convocati. Ieri sera non hanno trovato nulla. Certo, scrive il Corriere, ...

Libero Grassi - 28 anni dopo a Palermo si paga ancora il pizzo. Ma C’è chi si ribella : In via Vittorio Alfieri, poco distante del cuore commerciale e turistico di Palermo, su un manifesto di carta appeso al muro di un palazzo si legge: “Uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall’omertà dell’associazione degli industriali, dall’indifferenza dei partiti e dall’assenza dello Stato”. Oggi questo manifesto verrà sostituito. Come ogni 29 agosto del resto. Lì, 28 anni fa fu ucciso Libero Grassi uno dei primi imprenditori a ribellarsi alla ...

Quattro ore non bastano - Conte bis ancora non C’è. E’ sempre scontro 5s-Pd : "Strada in salita". Dopo Quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficolta' del momento. Dalle 21 all'una si siedono per la prima volta a un tavolo non solo Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, ma anche Giuseppe Conte e il vicesegretario Pd Andrea Orlando. Ma al termine di quello che secondo alcune fonti sarebbe stato un incontro in due tempi, con la presenza di Conte solo in una seconda ...

La Stampa : la Juve di Sarri ancora non C’è - va in campo quella di Allegri : Un cambiamento non ancora compiuto. E’ questo il quadro della nuova Juve che delinea La Stampa. “Il problema è che il cambio di allenatore, filosofia e giocatori non ha ancora prodotto la nuova Juve, quella che deve dare l’assalto al sogno-ossessione Champions dopo aver speso 178 milioni di euro per i rinforzi (senza contare le ricche commissioni) e aver innalzato a livelli record il proprio monte ingaggi”. A debuttare, oggi a ...

Autonomia : Sala - ‘C’è ancora da lavorare - non la do per morta’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Se questo Paese continua a immaginare un futuro con 8mila comuni, 88 Province, 20 Regioni e 14 Città metropolitane si va a schiantare. Perché io sono perplesso sul tema dell’Autonomia? Perché è un po’ una scorciatoia nel senso che invece di sistemare questa complessità si sceglie di dare più potere alle Regioni e questo non funziona”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene ...

C’è ancora vita per i Samsung Galaxy S7 : nuovi aggiornamenti vicini - situazione a fine estate : Si parla poco di Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge in questo periodo, anche perché ormai sono trascorsi più di tre anni dalla loro effettiva commercializzazione. Tuttavia, sono in tanti a chiedersi quali siano le prospettive per i due smartphone ancora tanto diffusi in Italia e nel resto del mondo, a maggior ragione dopo avervi parlato di qualche problemino riscontrato in seguito al download della patch di giugno. Soprattutto dal punto di ...

Non C’è pace per il Huawei Mate X : l’azienda lo rimanda ancora : Speravamo di veder arrivare per settembre il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, purtroppo soggetto ad un ulteriore ritardo nella fase di lancio. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', a differenza del Mate 20 X 5G, che si è già fatto largo nei mercati di tutto il mondo, il flessibile si farà attendere ancora prima di essere regolarmente commercializzato. Il device è in fase di ottimizzazione e non sarà ...

Volley - Preolimpico 2019 : la Serbia ai raggi X. I grandi rivali dell’Italia che fanno paura. C’è un precedente che fa ancora malissimo… : Domenica 11 luglio, il giorno di Italia-Serbia: la partita più importante dell’anno, il match decisivo delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La battaglia campale in programma al PalaFlorio di Bari che metterà in palio un pass a cinque cerchi, dando per scontato che entrambe le squadre sconfiggano in precedenza Australia e Camerun. La nostra Nazionale di Volley maschile insegue l’impresa per emulare quanto fatto dalla ...

Quota 100 : C’è ancora speranza per gli idonei al concorso 2016? : La Quota 100 potrebbe essere l’ultima spiaggia per gli idonei al concorso 2016 sconfortati e delusi per il tempo che passa (3 anni oramai) e che tuttavia non vedono il minimo lume di speranza per la tanto agognata immissione in ruolo. La liberazione di migliaia di posti da parte di Quota 100 è un’opportunità importante per gli idonei ancora in attesa, ovviamente col benestare del Governo. Quota 100: un’opportunità per gli ...

VIDEO Marc Marquez : “Mi sento bene con la moto ma sull’elettronica C’è ancora un po’ da lavorare” : È un Marc Marquez insaziabile quello che si presenta ai microfoni della stampa dopo la sesta vittoria stagionale arrivata nel GP della Repubblica Ceca 2019 di motoGP, lo spagnolo sa di aver portato a casa una fondamentale vittoria ma pensa che alla sua Honda serva ancora qualche miglioramento nell’elettronica. “Dovevo partire forte perché temevo la rimonta delle Yamaha ma la gara è stata strana, il ritmo non era buono. Dovizioso era ...