Fonte : blogo

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sta per concludersi (andrà in onda fino a venerdì 13 settembre) la messa in onda diVia, la docu-serie di Rai 3, in onda in access-prime time, prima di Un posto al sole, che racconta la storia di 6 ragazzi, condannati per aver infranto la legge, impegnati in un viaggio/pellegrinaggio (da Roma fino a Santadi Leuca, punta estrema dello Stivale) che sperimenta il cammino come dispositivo di recupero, una pena alternativa che ha già funzionato in altri paesi europei.L'unica ragazza del gruppo diVia è, con cui noi di TvBlog abbiamo fatto una chiacchierata in occasione della conferenza stampa di presentazione della docu-serie.è una ragazza Rom, costretta a sposarsi a soli 14 anni e, successivamente, a rubare e a vivere di espedienti dopo aver abbandonato la famiglia.è stata poi accolta dalla Comunità Il Fiore del ...

tvblogit : Boez - Andiamo Via, Maria Cristea a Blogo: 'Ringrazio le persone che hanno creduto in noi e che ci hanno dato fiduc… - tvblogit : Boez - Andiamo Via, Francesco Tafuno a Blogo: 'Vedere il Colosseo era il mio sogno da bambino' (Video) - SerieTvserie : Boez - Andiamo Via, Maria Cristea a Blogo: 'Ringrazio le persone che hanno creduto in noi e che ci hanno dato fiduc… -