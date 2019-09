Autonomia | Zaia a Provenzano | ' basta meline | pronto a firmare documento formale' 2

Autonomia : Zaia a Provenzano - 'basta meline - pronto a firmare documento formale' : Venezia, 11 set. (AdnKronos) - “Questa storia che l’Autonomia spacca il Paese è l’alibi perfetto per non entrare mai nel cuore del tema, cioè le maggiori competenze da dare ai territori che le chiedono rispettando la Costituzione, come ha fatto il Veneto fin dall’inizio del suo cammino autonomista.

Autonomia : Zaia - ‘se non ci sarà saranno i cittadini ad andare in piazza’ : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – “L’unità d’Italia è prerequisito dell’Autonomia. Parlare di coesione, di unità d’Italia, dei valori di sussidiarietà e solidarietà è il prerequisito per l’Autonomia: e’ come andare a comprare un’auto e pretendere che ti garantiscano che ha quattro ruote”. Lo ha sottolineato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Passiamo questa fase – ...

Autonomia - nel programma M5s-Pd attenzione a “divario Nord-Sud” e ruolo centrale del Parlamento. Zaia : “Attendo al varco Boccia” : L’Autonomia che hanno in mente Movimento 5 stelle e Partito democratico sarà diversa da quella che stava cercando di portare avanti la Lega. È già chiaro da quanto scritto nel punto numero 20 dei 29 che compongono il programma del governo Conte 2, con espliciti riferimenti al problema del divario tra Nord e Sud del Paese così come al ruolo “decisivo” che deve avere il Parlamento nel processo di trasferimento delle competenze. ...

Meeting di Rimini - Svimez contro l’Autonomia. Zaia : “Finiamola con la bufala della secessione dei ricchi” : Un attacco alla richiesta di autonomia delle regioni del Nord cavalcata dalla Lega è venuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione nel corso della tavola rotonda sul tema “I giorni del Sud”. E pronta è venuta dal Veneto la risposta del governatore Luca Zaia, che da quasi due anni tenta inutilmente di acquisire le 23 competenze che ha chiesto al governo e al Parlamento dopo il referendum autonomista dell’ottobre 2017. Alla tavola ...

Autonomia - Di Maio : “Sì a riforma che non danneggi Sud - stiamo scrivendo nuovo testo”. Zaia : “Penoso”. Stefani : “M5s non sia sleale” : Un osservatorio sul regionalismo differenziato all’Università Federico II che abbia “un ruolo cruciale per seguire tutto l’iter dell’Autonomia“. Il vicepremier Luigi Di Maio a Napoli presenta il progetto autonomo con cui le università del Sud vogliono “monitorare tutto il percorso” di una riforma che “credo si debba fare nella misura in cui non danneggi le regioni del Sud“. Per questo motivo, spiega il ...

Autonomia : Zaia - ‘con Conte chiudiamoci in conclave e arriverà la fumata bianca’ : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo dal governo che finalmente il presidente del Consiglio, assieme al Cdm, si decida a presentare la sua proposta di Autonomia, da confrontare con le nostre proposte, quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Di lì, sono assolutamente convinto che, se non sarà una farsa ma una proposta vera di Autonomia, incontrandoci, e magari chiudendoci a chiave come in un conclave, dopo qualche ...

Autonomia : Gruppo Zaia - bene 5 Stelle veneti - segnale che aspettavamo da tempo : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Le dichiarazioni del 5 Stelle veneti che si schierano a favore dell’Autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo. Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta le dichiarazioni dei Consiglieri regionali grillini ...

Autonomia : Gruppo Zaia - bene 5 Stelle veneti - segnale che aspettavamo da tempo : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Le dichiarazioni del 5 Stelle veneti che si schierano a favore dell’Autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo. Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta le dichiarazioni dei Consiglieri regionali grillini ...

Autonomia : Zaia - ‘con Conte chiudiamoci in conclave e arriverà la fumata bianca’ : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo dal governo che finalmente il presidente del Consiglio, assieme al Cdm, si decida a presentare la sua proposta di Autonomia, da confrontare con le nostre proposte, quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Di lì, sono assolutamente convinto che, se non sarà una farsa ma una proposta vera di Autonomia, incontrandoci, e magari chiudendoci a chiave come in un conclave, dopo ...