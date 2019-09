Terremoti - l’Ingv : scossa di magnitudo 2 - 3 in provincia di Perugia : Un terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto in zona Pietralunga, provincia di Perugia, alle 20:33 ora italiana ad una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoti, l’Ingv: scossa di magnitudo 2,3 in provincia di Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.