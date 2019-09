Maltempo | strade invase dal fango nel palermitano | convocata unità di crisi

Maltempo - in Veneto neve e trombe marine : temporali allagano strade e sdradicano alberi : Il Maltempo si è abbattuto sul Nord est, in particolare in Veneto, dove già a partire dalla serata di domenica 8 settembre si sono verificati forti temporali, con grandinate e vento, che hanno creato disagi da Venezia a Padova. trombe marine sono state provocate dalla perturbazione davanti a Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti, mentre i primi fiocchi di neve sono caduti nel Bellunese, dove i rifugi oggi risultano ...

Maltempo - a Milano esondano il Seveso e il Lambro : le immagini delle strade allagate. FOTO : Maltempo, a Milano esondano il Seveso e il Lambro: le immagini delle strade allagate. FOTO Un forte temporale si è abbattuto sulla città. La situazione è poi rientrata e il meteo è in miglioramento. Colpita la zona nord della città tra viale Marche, viale Zara e il quartiere Niguarda Parole chiave: ...

Maltempo Milano - strade allagate : esonda il Seveso : strade allagate a Milano in viale Marche, viale Zara e in zona di Niguarda dopo il temporale di questa notte. Difficoltosa la circolazione per le poche auto in strada e anche qualche curioso che è addirittura sceso dall’auto per fare fotografie. Come riferito sulla sua pagina Facebook dall’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il Seveso è “esondato poco dopo le 6.00. Tutte le squadre sul posto. ...

Maltempo nel Bolognese : strade allagate - interventi dei Vigili del Fuoco : Un intervento per un cornicione pericolante in un edificio di via Zamboni, in zona universitaria in centro a Bologna, e richieste di soccorso anche in provincia per strade e sottopassi invasi dall’acqua e garage, cantine e sottoscala allagati. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco dopo il forte temporale che ha colpito il territorio Bolognese ieri sera intorno alle 21. A Granarolo dell’Emilia, in via Giovanni XXIII per allagamenti è ...

Maltempo in Piemonte - temporali e grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Maltempo in Piemonte - tenporali e grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate (2) : (AdnKronos) - La Polizia Municipale di Palermo informa che "a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale". "Inoltre s

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate (2) : (AdnKronos) – La Polizia Municipale di Palermo informa che “a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale”. “Inoltre sono parzialmente transitabili: Sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; Viale Regione ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano

Maltempo Sicilia : temporale paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo Siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati. L'articolo Maltempo Sicilia: temporale paralizza Palermo, strade allagate e auto bloccate sembra ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati.L'articolo Maltempo: acquazzone paralizza Palermo, strade ...

Maltempo : violento acquazzone su Palermo - strade allagate e traffico in tilt : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – strade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi ...

Maltempo : violento acquazzone su Palermo - strade allagate e traffico in tilt : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - strade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune str

Maltempo Sicilia - violento acquazzone su Palermo : strade allagate e traffico in tilt : Maltempo in Sicilia, sopratutto a Palermo dove si è verificato un violento acquazzone con strade allagate e traffico in tilt. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale ...