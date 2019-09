A tre anni mangia per la prima volta | ricostruito esofago di un bimbo

Per i medici era stitica - bimba di tre anni muore per un cancro raro : “Rimandata a casa 11 volte dall’ospedale” : “Da mamma sentivo che c’era qualcosa di più grave, ero preoccupata, non potevo credere che fosse solo un problema di stitichezza“. Così si è sfogata ai tabloid britannici Ellish Flanagan, la mamma della bambina di tre anni morta di una rara forma di tumore a causa di un’errata diagnosi dei medici. La piccola Aoife Flanagan-Gibb, originaria dell’Essex, nel Regno Unito, si lamentava continuamente e aveva difficoltà ad ...

Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia - muore una bimba italiana di 10 anni : La piccola, che viveva in Brianza insieme ai genitori, stava tornando da un’escursione insieme alla famiglia

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuperare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

Brindisi - giovane di soli 19 anni ucciso nella notte - freddato con tre colpi alla testa : Agguato nella notte al rione Perrino a Brindisi. Un 19 enne pregiudicato è stato freddato con tre colpi alla testa. La vittima si chiamava Giampiero Carvone e era noto alle forze dell’ordini per precedenti per furto. Il ragazzo è stato ferito mortalmente nei pressi della sua abitazione in via Tevere. Trasportato al vicino ospedale è deceduto nella notte . I medici hanno fatto di tutto di salvarlo con un lungo intervento che però ...

Bambino di tre anni è in macchina con la mamma e poi all’improvviso accade una cosa inspiegabile e sconvolgente : Una mamma era in macchina con il suo Bambino di te anni che occupava il sedile posteriore. Ad un certo punto la donna ha fermato la macchina per guardare la vetrina di un negozio. Dopo pochi minuti ha ripreso a viaggiare e ha guardato dietro per vedere se il suo Bambino stesse bene. Ed è a quel punto che ha visto una scena terribile. Il Bambino che voleva guardare fuori dal finestrino era rimasto con la testa incastrata e il finestrino che ...

Sega celebra i 20 anni del Dreamcast con uno speciale streaming in programma per questa sera : Ebbene sì, sono già passati 20 anni dal lancio negli USA dell'amato Dreamcast di Sega. La celebre console arrivò sul mercato con un anno di anticipo rispetto a PS2, ovvero il 9 settembre del 1999 e, ora, la compagnia vuole festeggiare la ricorrenza.In che modo? Con uno speciale streaming che andrà in onda questa sera alle ore 19 italiane. La trasmissione di Sega, dunque, sarà focalizzata sul Dreamcast a 20 anni dall'uscita negli Stati Uniti, ma ...

Roma - chiesti tre ergastoli e 208 anni di condanna per mafia per il clan Spada di Ostia : Al termine di quattro giorni di requisitoria, i pm Ilaria Calò e Mario Palazzi hanno formulato le richieste ai giudici contestando omicidi, spaccio, estorsioni alla famiglia sinti del litorale Romano

I corvi vogliono ‘vendicarsi’ di lui : aspettano da tre anni che esca di casa per attaccarlo : Cerca di aiutare un corvo che era stato catturato e messo in gabbia. Ma non ci riesce: l’animale muore. Da quel momento, non c’è giorno in cui non venga perseguitato da “flotte” di corvi. Vendetta? La storia la racconta il Times of India e Shiva Kewat, l’uomo inseguito dai corvi, ha spiegato che secondo lui gli uccelli non hanno capito: “Se solo potessi spiegargli come sono andate le cose!“, ha detto. Un ...

Governo Conte 2 - con il calo dei tassi sui Btp possibili risparmi fino a 11 miliardi in tre anni. I benefici si vedranno dal 2020 : State calmi, se potete. Dopo l’ufficializzazione dell’accordo di Governo tra M5s e Pd, i rendimenti dei titoli di Stato decennali sono scesi per la prima volta nella storia sotto l’1% e da allora hanno continuato a calare. E scatenato appetiti: fioccano ipotesi sull’uso che si potrebbe fare del “tesoretto” che si risparmierebbe grazie ai minori interessi da pagare. Ma di quali cifre stiamo parlando? In prospettiva miliardi di ...

Bryant il ragazzo di soli 14 anni che non può vivere con le donne perché potrebbe ucciderle : Una malattia molto strana e rara quella che ha colpito Bryant Hackett un ragazzo di soli 14 anni che non può vivere con le donne perché la sua vicinanza potrebbe essere devastante per loro. Il ragazzo, subito dopo una vacanza a Maiorca in Spagna, è tornato a casa con un virus gravissimo. Un raro ceppo di epatite virale che ha provocato gravi problemi al fegato e lo ha costretto a un ciclo di chemioterapia per cercare di eliminare le ...

Incidenti stradali - tragedia sull’A12 : tir travolge tre furgoni - muore ragazzo di 27 anni : Tragico incidente sull'autostrada A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana: una cisterna ha travolto tre furgoni che erano fermi sulla corsia d'emergenza. Un giovane di 27 anni è morto venendo travolto da uno dei furgoni. Altre otto persone, tutte di Firenze, sono rimaste ferite a causa dello schianto.Continua a leggere

Verona - auto nella scarpata mentre vanno alla festa : Lucia muore a 18 anni - feriti 5 amici : Una vittima e cinque feriti: è il tragico bilancio dell’incidente stradale registrato nella notte in Lessinia. La ragazza che ha perso la vita è Lucia Corradi, 18 anni. Come tutti gli altri giovani rimasti feriti viveva a Bosco Chiesanuova (Verona): il gruppo di amici stava andando a una festa in una malga.Continua a leggere

Bimbo immigrato di tre anni preso a calci da un padre - si era avvicinato alla figlia neonata : Ha visto una neonata in carrozzina e con l’innocenza dei suoi tre anni si è avvicinato, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù al padre ed alla madre dalla carnagione chiara della piccola (e non un bambino come si era appreso in un primo momento). Troppo scura la pelle dell’altro rispetto alla propria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare ...