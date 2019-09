Torna #ViaLibera | domenica strade interdette ad auto e moto

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roma –15 settembre a Roma, l’iniziativa del Campidoglio per spingere i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta con una ciclopedonalizzazione di 15 chilometri di. Ad annunciare il ritorno dell’evento la sindaca Virginia Raggi. Dalle 10 alle 19 un’ampia area della citta’ diventera’ una rete ciclopedonale e quindi sara’ off-limits pere scooter e negli spazi restituiti ai romani si terranno una serie di eventi organizzati da enti, associazioni, musei, biblioteche, esercizi commerciali. Tra leinteressate via Cola di Rienzo, via Tiburtina (a San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto (la mappa su romamobilita.it). “15 settembre, la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti.chiuse al ...

