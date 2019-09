Rimborso per i crac bancari? «Automatico» se il patrimonio rispetta i limiti

Truffati dalle banche - corsa a ostacoli per le domande di Rimborso : rischio di rifiuto in caso di errori : Le domande al fondo indennizzo risparmiatori (Fir), lo strumento creato dal governo e dotato di 1,575 miliardi nel triennio 2019-2021 per risarcire i risparmiatori coinvolti loro malgrado nei crac bancari del 2015-2017, potranno essere presentate entro 180 giorni dal 22 agosto scorso, il giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il terzo e definitivo decreto del ministero delle Finanze. Cade così l’ultimo ...

Per i risparmiatori “truffati dalle banche” arriva la domanda di Rimborso : Alcuni risparmiatori truffati durante una manifestazione a Roma (foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) Mentre continua a tenere banco la polemica sulla crisi di governo aperta settimana scorsa, arriva anche la notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ultimo decreto attuativo sulle norme che i cosiddetti “truffati dalle banche” dovranno seguire per accedere ai rimborsi. A partire dal 22 agosto, come spiega il sito del ministero ...

Bollette 28 giorni : sanzioni Agcom per mancato Rimborso degli operatori : Bollette 28 giorni: sanzioni Agcom per mancato rimborso degli operatori Continua l’ormai annosa questione dei rimborsi per le Bollette a 28 giorni; l’Agcom vuole sanzionare gli operatori telefonici che li erogano solo agli utenti che ne fanno richiesta. Bollette 28 giorni: chi viene rimborsato al momento? In realtà, Fastweb, Vodafone e Wind-Tre si sono adeguate alla delibera 269/18/CONS dell’Agcom, cioè quella che li obbliga a ...

Rimborso crediti fiscali : l'Agenzia delle Entrate può operare la compensazione in giudizio : D'ora in avanti i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali promossi dai contribuenti per ottenere un Rimborso d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbero svolgersi in maniera molto più celere e con minori spese da parte della Pubblica Amministrazione. In sintesi, questo potrebbe essere il risultato di una decisione della Corte di Cassazione cristallizzata nell'Ordinanza n° 21082 del 7 agosto 2019 della V ...

Oroscopo 10 agosto : Rimborso economico per Toro - opportunità per Leone : L'Oroscopo del 10 agosto annuncia novità che lasciano il segno ai 12 simboli dello Zodiaco. Si anticipa che i nativi della Bilancia devono affrontare vari ostacoli, mentre le persone dello Scorpione devono risolvere alcune questioni. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata d'inizio weekend per i 12 segni zodiacali. Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine Ariete – Ottimo periodo per i rapporti sentimentali. Appartenete a un segno ...

Annullato il concerto di Jovanotti a Vasto per “basse ragioni di polemica politica locale” : info sul Rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti a Vasto è stato Annullato; è notizia di oggi. L'evento in programma per il prossimo 17 agosto all'Area Eventi Lungomare di Vasto (Chieti) è stato Annullato. A darne comunicazione è Trident dopo un meeting per la sicurezza che si è svolto oggi presso la Prefettura di Chieti, che non ha acconsentito all'evento. Oggi si è tenuto l'incontro tra il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e la Commissione ...

Rimborso bolletta Tim 28 giorni e cambio operatore - come riavere i soldi : Rimborso bolletta Tim 28 giorni e cambio operatore, come riavere i soldi Rimborso bolletta Tim – Da tempo stiamo seguendo ciò che riguarda il Rimborso ai consumatori per il cosiddetto caso delle bollette ogni 28 giorni. Una modalità adoperata dalle compagnie telefoniche su cui c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato a seguito della delibera Agcom che ha risolto la controversia tra consumatori e operatori telefonici ...

Truffa Amazon : tutte le truffe a cui fare attenzione tra mail per Rimborso - buono 1000 euro e Amazon Prime : Se volete saperne di più sulle truffe che riguardano il mondo di Amazon (ad opera di chi si spaccia per Amazon), dalle email per il rimborso, i fantomatici buoni con valore di 1000 euro fino a quelle riguardanti Amazon Prime, non vi resta che continuare a leggere. È bene, però, ricordare che qualsiasi not di riferimento su truffe e ulteriori problemi sono comunque visionabili anche dal sito stesso di Amazon, sempre al passo con le innovazioni, ...

Truffa Amazon : tutte le truffe a cui fare attenzione tra mail per Rimborso - buono 1000 euro e Amazon Prime : Se volete saperne di più sulle truffe che riguardano il mondo di Amazon (ad opera di chi si spaccia per Amazon), dalle email per il rimborso, i fantomatici buoni con valore di 1000 euro fino a quelle riguardanti Amazon Prime, non vi resta che continuare a leggere. È bene, però, ricordare che qualsiasi not di riferimento su truffe e ulteriori problemi sono comunque visionabili anche dal sito stesso di Amazon, sempre al passo con le innovazioni, ...

Vodafone presenta nuovi sconti e voucher alternativi al Rimborso per la fatturazione a 28 giorni : Vodafone incrementa le opzioni alternative al rimborso relativo alla fatturazione a 28 giorni, aggiungendo nuovi sconti e nuovi voucher. L'articolo Vodafone presenta nuovi sconti e voucher alternativi al rimborso per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Privacy - via libera del Garante sul Fondo indennizzo risparmiatori per inviare le richieste di Rimborso : Via libera del Garante della Privacy al decreto riguardante il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), strumento per presentare per via informatica le domande di rimborso per i circa 300mila piccoli investitori coinvolti nei dissesti bancari del periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017. Il parere dell’authority è arrivato in tempi record, visto che la richiesta formale era giunta al ieri dal Mef. L’Autorità aveva fatto sapere sabato ...

CorSport : La Corea vuole un Rimborso per non aver visto giocare Ronaldo : C’è un caso (e un caos) sudCoreano che riguarda Ronaldo. Lo racconta il Corriere dello Sport. Venerdì scorso la Juve ha giocato un’amichevole a Seul, contro delle stelle della K-League. L’agenzia organizzatrice dell’evento, TheFasta, aveva inserito nel contratto una clausola che garantiva la presenza di Cristiano Ronaldo in campo per almeno 45 minuti. Ma il portoghese non ha giocato nemmeno un minuto per affaticamento ...

Traffico treni in tilt - Rimborso integrale per chi rinuncia al viaggio : rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocita' e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati

Caos treni - Rimborso integrale per chi non parte : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – rimborso integrale per i passeggeri dei treni Alta Velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati dal , con ritardi e cancellazioni, per i danni provocati dall’incendio, causato da in corrispondenza della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma – Firenze. Lo comunica trenitalia in una nota. Il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia ...