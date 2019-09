Palermo | strisce blu in pausa pranzo | Lega ' pronti a barricate'

Palermo : donna travolta sulle strisce da un pullman - è grave : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - grave incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman nella centralissima via Dante, all'altezza di via Brunetto Latini. La donna, che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo, è stata investita mentre attraversava la