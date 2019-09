Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) È chiaro che la notizia dell’infortunio diin allenamento ieri abbia reato momenti di panico al, preoccupato delle condizioni del centrocampista che al principio non sembravano confortanti. Il ragazzo infatti dopo aver rimediato il colpo nello scontro, non era riuscito a rialzarsi da solo e l’aspetto della caviglia avevano lasciato pensare ad una frattura. Ma come conferma l’edizione odierna delè stato lo stessoa rassicurare la società con undall’ospedale “Nulla di rotto, solo tanta paura”. È ovvio, rammenta il, che al suo rientro ci saranno ulteriori esami per verificare lo stato dell’infortunio e non si può ancora avere nessuna certezza di averlo disponibile per sabato contro la Sampdoria. L'articolo: ildial“Nulla di rotto” sembra essere il primo ...

napolista : Mattino: il messaggio di #Elmas al #Napoli “Nulla di rotto” È stato lo stesso centrocampista a rassicurare la soci… - SiamoPartenopei : Infortunio Elmas, Il Mattino: tanta paura, il giocatore non riusciva a rialzarsi. Poi il messaggio mandato al Napol… - CalcioNapoli24 : -