Le parole chiave del discorso di Conte alla Camera

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sobrietà. Unità. Ma anche nuovo umanesimo e lessico rispettoso. Poi coraggio e determinazione. E, soprattutto, stagione riformatrice. Queste ledell'intervento programmatico del presidente del Consiglio, Giuseppe. Un'ora e mezza di, in cui il premier fissa le priorità dell'agenda del nuovo governo. Ma è in particolare il ricorso ad alcune, che si ripetono diverse volte nel lungo intervento, a marcare la differenza (e in qualche modo anche la distanza) dal 'primo', che si presentò davanti al parlamento oltre un anno faguida dell'esecutivo gialloverde. Sono innanzitutto i termini scelti a caratterizzare la 'nuova fase' con M5s e Pd, assieme a Leu. Non più popolo, ma cittadini. E un costante richiamo a un atteggiamento e a un linguaggio diverso, sobrio, coeso, senza litigi nè prese di posizione a sostegno della sola ...

