Inter – Caso Icardi | Lautaro Martinez difende Mauro | “voleva restare | ma desiderava

CorSera : Chiesa scontento diventa un caso Nazionale. A giugno scapperà alla Juve o all’Inter : Chiesa diventa un caso Nazionale. Non rende più come faceva un tempo, non è determinante per risolvere le partite. Il suo rendimento è sceso drasticamente, scrive il Corriere della Sera. “Maluccio nelle prime due esibizioni con la Fiorentina, peggio ancora in Nazionale, contro l’Armenia. Tre partite e neppure lo straccio di un gol, solo un palo a Marassi con il Genoa”. E’ scontento, immalinconito, immusonito. La verità è ...

Toscana - caso di Dengue a Barberino del Mugello : attivati gli Interventi di disinfestazione : Un caso di malattia di Dengue è stato segnalato in Toscana a Barberino del Mugello. Lo comunica l’Ausl Toscana Centro, informando che sono iniziate questa mattina le operazioni di disinfestazione in due zone circoscritte della località in provincia di Firenze, dopo la segnalazione dell’Ufficio Igiene e Sanità pubblica competente per l’area. Già ieri – spiega l’azienda – l’Ufficio si è attivato per ...

Luca Argentero - l’Intervista sulla futura moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

Inter – ‘Caso Icardi’ - Wanda Nara lascia lo studio di Tiki Taka per lavorare per il suo Maurito : “ci sono un paio di squadre” : Wanda Nara a lavoro per il futuro di Mauro Icardi: le parole della showgirl argentina a Tiki Taka Wanda Nara non si ferma: nonostante la mossa di Icardi contro l’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino è ancora a lavoro per trovargli una sistemazione. La showgirl argentina ha addirittura lasciato, ieri sera, lo studio di Tiki Taka, per lavorare per il marito: “lavorerò fino alla fine della sessione. Ci sono un ...

Inter - Conte non cambia idea su Mauro Icardi : “vi dico cosa succederà nel caso in cui restasse qui” : L’allenatore dell’Inter ha parlato della vittoria ottenuta contro il Cagliari, soffermandosi poi sul futuro di Mauro Icardi L’Inter e Antonio Conte non cambiano idea su Mauro Icardi, nemmeno nel caso in cui dovesse restare a Milano rifiutando anche l’ultima offerta del Paris Saint-Germain. Lapresse L’allenatore nerazzurro si è soffermato sul futuro dell’argentino anche dopo la vittoria sul Cagliari, ...

Sergio Mattarella e i ministri : "Intervento discreto ma diretto". No a un caso Savona : i paletti per Conte : Non si ripeterà un caso Paolo Savona. Il retroscena del Quotidiano nazionale dal Quirinale rileva come il presidente Sergio Mattarella, su questo punto, sia molto più tranquillo rispetto al maggio 2018. La partecipazione del presidente della Repubblica alla lista dei ministri "è ben più significativ

Caso Icardi - l'argentino va allo scontro totale : azione legale contro l'Inter : A poche ore dalla chiusura del mercato, prevista per le ore 22 di lunedì 2 settembre, il Caso Icardi esplode e si infittisce ancor di più, sforando nel legale: sì, perché l'ex attaccante dell'Inter ha deciso di avviare un'azione contro il club milanese chiedendo il reintegro nella rosa e il risarcimento del danno subito. Icardi-Inter, la fine di un amore In queste settimane non si è fatto altro che parlare del destino dell'argentino Icardi: dopo ...

Inter – ‘Caso Icardi’ - parla il legale di Maurito : “vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia mai fatto un’amichevole?” : L’avvocato di Mauro Icardi fa chiarezza dopo la mossa del calciatore argentino di fare causa all’Inter La notizia era nell’aria da tempo, ma in pochi credevano che Mauro Icardi sarebbe stato davvero capace di agire per vie legali contro la ‘sua’ Inter. Il calciatore argentino non ha accettato la decisione del club, e dell’allenatore, di escluderlo dal progetto e quindi ha deciso di fare causa ...

Inter – “Caso Icardi” - che stoccata di Conte : il tecnico nerazzurro vuole restarne fuori : Antonio Conte, la stoccata a gli aspetti importanti su cui concentrarci: le parole del tecnico dell’Inter dopo la mossa shock di Icardi Nella serata di ieri una notizia shock ha lasciato sconcertato tutto il mondo nerazzurro: Icardi ha deciso di fare causa all’Inter, chiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di euro ed il reintegro. Una mossa incredibile e sorprendente. “E’ stato fatto tutto nella maniera più ...

Ante Rebic all'Inter/ Bloccato il croato in caso di addio di Politano : Ante Rebic all'Inter: l'attaccAnte della nazionale croata è stato Bloccato nel caso in cui alla fine Politano andasse alla Fiorentina

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul caso Icardi : “la situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...