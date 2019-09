Governo | Conte | ‘con von der Leyen convergenze promettenti su migranti’

Governo : Conte - ‘su migranti serve solidarietà Ue’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione non possiamo più prescindere da un’effettiva solidarietà tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. Questa solidarietà finora è stata annunciata, ma non ancora realizzata”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. “Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei e continuerò a farlo nel Governo che sta ...

Governo : Conte - 'conferenza sul futuro dell'Europa' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Nel momento in cui l'Europa appare tuttavia sempre più bisognosa di rinnovarsi, occorre elaborare un 'vero progetto comune', in grado di intercettare i bisogni dei cittadini e delle imprese e di fornire così quelle risposte sempre più improcrastinabili. In questa prospettiva, potrebbe essere utile partecipare attivamente alla definizione di una Conferenza sul futuro

Governo : Conte - 'benessere italiani è dentro Ue' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Rimango fermamente convinto – ieri come oggi – che è dentro il perimetro dell'Unione Europea e non fuori da esso che si deve operare alla ricerca del benessere degli italiani, aggiornando e rivitalizzando un progetto che ha assicurato – per decenni – pace, prosperità e sempre maggiori opportunità per i nostri cittadini, a partire dai più giovani". Lo ha detto il

Governo : Conte - 'politici stiano su merito - no su polemiche verbali' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "La qualità del dibattito democratico dipende, per buona parte, dal contributo critico che viene offerto ai cittadini tramite i mezzi di comunicazione. Confido che i professionisti dell'informazione possano svolgere un'opera di costante stimolo affinché gli esponenti della classe politica si concentrino sempre più sul merito delle questioni piuttosto che sulle polemiche verbali". Lo

Governo : Conte - 'stampa insostituibile termometro democrazia' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Questo Governo sarà anche particolarmente sensibile nella promozione del pluralismo dell'informazione. Ringrazio, in proposito, la stampa, per il suo insostituibile ruolo di 'termometro' della democrazia: la garanzia di un'informazione libera, imparziale e indipendente è uno dei nodi nevralgici che definiscono l'affidabilità e la tenuta del nostro Paese e delle sue

Governo : Conte - 'riforma sistema voto - auspico con ampia condivisione' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Occorrerà avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

Governo : Conte - 'taglio parlamentari con più garanzie costituzionali' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Questa riforma" del taglio del numero dei parlamentari "dovrà essere affiancata da un percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, anche favorendo l'accesso democratico alle formazioni minori e assicurando – nello stesso tempo – il pluralismo politico e territoriale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla

Governo - Conte in Aula per la fiducia : ?«Con manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Governo : Conte - 'riduzione parlamentari in prima data utile' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Per quanto riguarda il tema delle riforme costituzionali, è nostra intenzione chiedere l'inserimento, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, del disegno di legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera.

Governo : Conte - 'no sfruttamento lavoro che diventa schiavitù' : Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Intendiamo realizzare un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il numero, ancora troppo elevato, di decessi e di gravi infortuni sul lavoro, non può essere tollerato, è un allarme al quale dobbiamo prestare la massima attenzione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. "Non possiamo accettare che in Italia – nello

Fiducia al Governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami - ora saremo miti» : primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza. E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi avvio di un green new deal. Basta trivellazioni. Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi »

Conte alla Camera - Fdi e Lega in piazza a Montecitorio : “No al Governo della poltrona” : In Aula il nuovo governo chiede la fiducia, in piazza l’opposizione sovranista tra cori contro l’alleanza M5s-Pd e saluti romani. “Elezioni subito!”, “Bibbiano, noi non dimentichiamo!”, “Voce al popolo sovrano, ridateci l’Italia!”, scandiscono i presenti in piazza a Montecitorio alla manifestazione di Fratelli d’Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la ...