Google | 50 tra Stati e distretti Usa aprono indagine antitrust “Domina ogni aspetto

Taraji P. Henson e Tyler Perry - alle prese con le strane idee di chi li cerca su Google : Negli ultimi anni, anche il pubblico italiano ha cominciato ad apprezzare sempre più l'attrice Taraji P. Henson: merito del suo ruolo in Empire, la serie ambientata nel mondo hip hop, ma anche del film Il diritto di contare, dove interpretava il ruolo della matematica afroamericana della Nasa, Katherine Johnson. L'attrice ha preso parte anche nel 2018 al film diretto dal regista e sceneggiatore Tyler Perry, Acrimony, la storia di una ...

Una tragedia i Huawei Mate 30 senza le app Google? Probabilmente no : Non sarebbe una tragedia ove mai la serie dei Huawei Mate 30 dovesse arrivare senza Play Store e gli altri servizi Google. Stando a quanto riportato da 'smartdroid.de', dovrebbe esserci la possibilità per gli utenti di provvedere all'installazione manuale di queste applicazioni. L'OEM potrebbe star lavorando ad una procedura che lo permetta, il tutto senza violare l'embargo americano. In ogni caso, sappiate che potrete ricorrere sempre ad APK ...

Google Earth ora mostra le nuvole animate delle ultime 24 ore anche su Android : Google Earth ha aggiunto un nuovo livello di animazione delle nuvole relativo alle ultime 24 ore in base ai modelli meteorologici in tutto il mondo. I dati sulle nuvole provengono dal US Naval Research Laboratory e si basano su un'immagine da 40 MP composta da sette satelliti.

Google Maps aggiunge un mucchio di novità : ecco le segnalazioni per i lavori in corso - il trasporto pubblico e le opzioni di notifica : Oggi Google Maps aggiunge due nuove funzionalità, ovvero una sezione per un rapido accesso alle linee di trasporto pubblico preferite e un elenco delle impostazioni di notifica meglio organizzato, inoltre la versione 10.25.24 suggerisce come segnalare lavori in corso, chiusure di corsia e oggetti su strada.

Google Pixel 4 si mostra debole nel primo benchmark : Secondo Geekbench, questo Google Pixel 4 avrebbe prestazioni inferiori ad uno Snapdragon 845 nonostante la presenza dell'855 a bordo: probabilmente si tratta di uno scherzo o di un test interno a Google.

Android 10 conferma i 90 Hz sui Google Pixel 4 e mostra un'avversione al lettore di impronte fisico : La vicinanza tra i Pixel di Google e gli smartphone di OnePlus è destinata a crescere nel tempo

Google accusata da Brave di tracciamento degli utenti attraverso pagine Web nascoste : Dal team di Brave, un browser incentrato sulla privacy con la sua criptovaluta nativa, arriva una grave accusa nei confronti di Google. Ecco tutti i dettagli

"Youtube ha violato la privacy dei bambini" : Google pagherà tra 150 e 200 milioni di dollari di multa per la raccolta dei dati personali : Youtube ha violato la privacy dei bambini. Per questo Google pagherà fra 150 e 200 milioni di dollari nell'ambito di un accordo raggiunto con le autorità Usa. L'accusa nei confronti della piattaforma web è di aver raccolto i dati personali dei minori. La Commissione federale del commercio (Ftc) dovrebbe annunciare la sua decisione su questo accordo a settembre, anticipa il New York Times, spiegando che se l'accordo verrà approvato dal ...

Le app Google Drive e gli add-on della suite Google Documenti si trasferiscono nel G Suite Marketplace : Le app per Google Drive e i componenti aggiuntivi per la Suite Google Documenti stanno per avere una nuova "casa": presto sbarcheranno nel G Suite Marketplace

Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente : Google Fotocamera si prepara all'avvento di Android 10, prossimo al rilascio, con l'aggiornamento alla versione 6.3.026.265696615, che porta con sé una sola e utile novità grafica.

I Google Pixel non saranno più realizzati in Cina : presto sarà trasferita la produzione : Stando ad un report proveniente dal Giappone, Google si sta preparando a spostare la produzione degli smartphone Pixel dalla Cina al Vietnam

Google prepara un'altra lapide : un altro servizio chiuderà l'1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità.

Google Maps migliora la gestione dei trasporti misti - mentre Discover inizia a suggerire i ristoranti : mentre Google Discover inizia a mostrare schede con alcuni consigli sui ristoranti, Google Maps fornisce ora informazioni sui servizi di bikesharing e ridesharing.

Chi vuol essere milionario è giocabile tramite Google Assistant - ma non ancora in Italia : Il popolare quiz televisivo Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti è accessibile anche tramite Google Assistant per i dispositivi Android compresi smart speaker e gli smart display. E' possibile giocare gratuitamente pronunciando "Ok Google, parla con chi sarà milionario" e tuffarsi in nuove domande ogni giorno, ma per ora sembra funzionare solo in tedesco.