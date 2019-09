FdI e Lega in piazza per “difendere la democrazia” A colpi di saluti romani

Fiducia - FdI e Lega in piazza contro il governo. Salvini : «Quota 100 via? Li chiudiamo nel palazzo» : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Berlusconi : tavolo comune con Lega e FdI : 14.27 "Abbiamo proposto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni un tavolo comune del centrodestra alla Camera e al Senato per coordinare al meglio i nostri lavori e fare opposizione parlamentare più efficace". Così Silvio Berlusconi incontrando alla Camera i gruppi di FI. La coalizione di centrodestra "è l'unica che può vincere", afferma il leader di FI. E sprona ad avviarne il "rilancio". Poi sottolinea di essere "molto considerato" ...

L'opposizione di Lega e FdI al Conte-bis dentro e fuori Montecitorio : Un'ora e mezza di intervento programmatico per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier si presenta davanti all'Assemblea di Montecitorio per chiedere la prima fiducia al nuovo governo da lui presieduto e viene interrotto diverse volte dalle rumorose proteste dei deputati di Lega e Fratelli d'Italia, divisi tra l'Aula e la piazza, dove si svolgeva la manifestazione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Più volte il ...

FdI e Lega con tricolori in piazza contro il governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Conte alla Camera - FdI e Lega in piazza a Montecitorio : “No al governo della poltrona” : In Aula il nuovo governo chiede la fiducia, in piazza l’opposizione sovranista tra cori contro l’alleanza M5s-Pd e saluti romani. “Elezioni subito!”, “Bibbiano, noi non dimentichiamo!”, “Voce al popolo sovrano, ridateci l’Italia!”, scandiscono i presenti in piazza a Montecitorio alla manifestazione di Fratelli d’Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la ...

Sondaggio Demopolis per il Tg3 - sorpasso di Movimento 5 Stelle - Pd e Leu su Lega - FdI e Forza Italia : "Le forze della nuova maggioranza di governo hanno più consenso dell'opposizione e sorpassano il centrodestra", esulta il piddino Ubaldo Pagano sul suo profilo Facebook anticipando così il Sondaggio Demopolis per il Tg3 che sarà illustrato stasera 6 settembre. Secondo le ultime rilevazioni, "Pd-M5s

Sondaggio Ipsos - M5s cresce di sette punti grazie “all’effetto Conte”. Lega ne perde quattro. Salgono anche Pd e FdI : I 5 stelle in crescita di quasi sette punti, il Carroccio in calo di quattro ma sempre sopra il 30 per cento e davanti ai grillini. Di poco, ma sale anche il Partito democratico. E’ questa la fotografia realizzata da Ipsos per il Corriere della sera. Confrontando i dati rilevati il 18 luglio e il 28 agosto, quindi un mese dopo la crisi di governo e alla vigilia del nuovo incarico a Giuseppe Conte, chi beneficia maggiormente della ...

Sondaggi governo : cresce fiducia per Conte - cala Salvini. Lega 31% - Pd 22% - M5S 18% - FdI 8% : Importante Sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Gli intervistati si sono espressi sull'operato di Giuseppe Conte, del Presidente della Repubblica...

Consultazioni - oggi tocca ai "big" | FdI da Conte : "Opposizione senza sconti" | Lega : "Mercificio" : Salvini e la Meloni diserteranno l'incontro, mandando al colloquio solo una deLegazione, e hanno già annunciato manifestazioni di piazza contro il nuovo governo

Sondaggi politici - con il governo PD M5s la Lega cala ma resta oltre il 31% : vola FdI : cala la Lega, recupera il Movimento 5 Stelle, in difficoltà il Partito Democratico, molto bene Fratelli d’Italia. È questa la fotografia che emerge da un Sondaggio politico realizzato da Quorum Youtrend per SkyTg24 con interviste effettuate tra il 29 e il 30 agosto, dunque nelle ore immediatamente successive al conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo, con il sostegno di PD e M5s. I dati, diffusi nel corso ...

Consultazioni Mattarella - diretta video Colle/ Governo Pd-M5s vicino : Lega-FdI-FI.. : Consultazioni al Colle, tutti i partiti da Mattarella: diretta streaming video, molto vicino l'accordo per il Governo Pd-M5s. All'opposizione Lega-FdI-FI

Sondaggi elettorali : dati politici crisi Governo/ 58% crede in crollo Lega : e FdI.. : Sondaggi politici, intenzioni di voto elettorali post-crisi di Governo: credibilità Salvini crolla per il 58%, intanto altro 'boom' di Giorgia Meloni