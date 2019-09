Ag Jorginho | “A Napoli é migliorato in fase difensiva | curano molto questo aspetto”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 9 settembre 2019) A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Joao Santos, procuratore dell’ex centrocampista azzurro: “si sente italiano e pergioca nella Nazionale italiana. Un ritorno diin Italia? Mai dire mai, oggi invece ha la testa al Chelsea, ma in un futuro potrebbe succedere. Ilha una rosa importante ed ha aggiunto esperienza con Manolas. Adal punto di vista difensivo perché in Italia si guardaaspetto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI ULTIM’ORA – Annuncio di Radio Marte sulle condizioni di Elmas Executive Board Eca – Una poltrone per due, Adl e Zhang in lizza Pistocchi consiglia: “Con Fabian e Lozano meglio tornare al 4-3-3” Sarri contro Sarri – Permesso a CR7 di accentrarsi e tirare, nel mirino il record di Gonzalo Higuain L'articolo ...

susydigennaro : RT @calciomercato_m: JORGINHO - L'agente: 'Cresciuto difensivamente al Napoli, ritorno in Italia? Mai dire mai' - petrazzuolo : JORGINHO - L'agente: 'Cresciuto difensivamente al Napoli, ritorno in Italia? Mai dire mai' - calciomercato_m : JORGINHO - L'agente: 'Cresciuto difensivamente al Napoli, ritorno in Italia? Mai dire mai' -