Primo Gay Pride della storia a Sarajevo

Un folla inaspettata alGayin Bosnia-Erzegovina. In 2.000, molti più del previsto, sono scesi in strada a. Un corteo pacifico, ilpro diritti omosessualidel Paese multietnico, dove convivono musulmani, serbi e croati. Massima allerta per via dell'opposizione di gruppi omofobi: 1.250 poliziotti, inclusi cecchini su diversi edifici. La parata su via Tito fino al Parlamento. In testa al corteo:un grande striscione con lo slogan 'Dobbiamo uscire dall'armadio!", rivolto ai gay non dichiarati.(Di domenica 8 settembre 2019)