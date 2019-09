Overwatch | Blizzard torna a parlare del cross-play in vista del lancio su Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di domenica 8 settembre 2019) Dopo l'annuncio della versionedidurante l'ultimoDirect,ta adella possibile introduzione deltra piattaforme."Abbiamo visto quanto iltra piattaforme sia avvincente per la nostra community e siamo entusiasti del suo potenziale.", afferma il colosso di Irvine in un comunicato. "C'è ancora molto lavoro da fare sia da parte nostra che da parte dei produttori di hardware per determinare se si tratta di qualcosa di sensato per, e continueremo a osservare con interesse come ile la tecnologia si evolveranno.".Ildunque non sarà disponibile aldella versione, ma questa funzione potrebbe arrivare in futuro tramite un update. D'altronde, il team di sviluppo capitanato da Jeff Kaplan negli anni ha dimostrato di ascoltare i feedback della community aggiornando con ...

