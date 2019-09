Griezmann | ma che dici! Sbaglia il rigore con la Francia e dà la colpa… a sua moglie!

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Antoineilin-Albania e ironizza nel post gara: il bomber francese dà la colpa a sua moglie Nazionali in campo nel weekend, con l’obiettivo di mettersi in tasca la qualificazione ad Euro 2020. Laavanza spedita, rifilando un netto 4-1 all’Albania. I gol sarebbero potuti essere 5 senon avesseto un calcio di. Il neo attaccante del Barcellona però, non ha fatto alcun dramma per l’errore dal dischetto che, del resto, non è nemmeno colpa sua ma… dellaNel post partita,ha ironizzato: “hoto ilperché mia moglie non stava guardando la partita“. La bella Erika Choperena è il portafortuna del bomber francese? SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo, ma cheilcon la ...

silviodifede : Che razza di giocatore. Che trio assurdo può essere quello tra lui, Griezmann e Mbappe'? - davideinno85 : RT @aluuuuz: Mi confermate che Emre Can é quello che l’anno scorso contro L’atletico ha messo le palle in testa ai vari Morata e Griezmann ? - beatricevallic1 : RT @aluuuuz: Mi confermate che Emre Can é quello che l’anno scorso contro L’atletico ha messo le palle in testa ai vari Morata e Griezmann ? -