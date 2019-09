Etò si ritira a 38 anni | ha vinto il triplete con Barca e Inter

L’ultimo ruggito del ‘Leone’ - Samuel Eto’o si ritira : memorabile il doppio ‘Triplete’ con Barça e Inter : L’ormai ex attaccante del Camerun ha annunciato il proprio ritiro con un messaggio pubblicato sui propri profili social Cala il sipario, Samuel Eto’o chiude ufficialmente la sua carriera da calciatore. Niente più corse sfrenate in campo, niente più gol e accelerazioni che lo hanno reso celebre prima con la maglia del Barcellona e poi con quella dell’ Inter . Due ‘Triplete’ consecutivi, uno in blaugrana e uno in ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe ai quarti di finale - si ritira Veronika Kudermetova per guai alla caviglia destra : Martina Di Giuseppe, a 28 anni, dimostra una volta di più che si può anche arrivare nella fase migliore della propria carriera nella seconda parte. La romana accede per la prima volta ai quarti di finale di un torneo WTA a Bucarest, superando la russa Veronika Kudermetova per ritiro quando il punteggio era di 2-6 5-4 e servizio per l’italiana. Il problema che ha portato Kudermetova al ritiro risiede in una torsione alla caviglia destra ...