Dazi | Coldiretti | il crollo del vino statunitense in Cina spinge il Made in Italy

Dazi - Coldiretti : perso un miliardo in 5 anni con l’embargo russo : “Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo di euro negli ultimi cinque anni a causa del blocco alle spedizioni in Russia che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione ...